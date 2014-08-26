Что творилось сегодня в финансовом мире

Евро достиг своего самого низкого уровня по отношению к доллару за последний год, и доходность облигаций еврозоны тоже упали на рекордно низкие позиции. Всё это происходит на ожиданиях действий ЕЦБ по смягчению монетарной политики уже на следующей неделе.

Единая валюта на азиатской сессии упала до $1,3178. «EUD/USD очевидно уязвима и скоро протестирует новые низкие уровни», - сказал Киосуке Сузуки, руководитель направления Forex в токийском отделении Societe Generale.



Добавило масла в огонь и требование французского президента Франсуа Олланда в понедельник перестановок в кабмине страны, после того, как министры левого толка привели доводы в пользу разворота в экономической политике. Это тоже «помогло» евро.



Следующая стратегическая встреча ЕЦБ состоится 4 сентября. В пятницу 29 августа выйдет очередной отчет по инфляции в еврозоне, и по прогнозам аналитиков, она в этом месяце составила всего 0,3%, снизившись с июльского значения в 0,4%. Это гораздо ниже целевых уровней ЕЦБ, которые устанавливаются примерно на 2%.

Старший экономист Credit Agricole Фредерик Дюкрозе прокомментировал ситуацию: «Если следующие несколько недель подтвердят, что инфляция стремится к нулю, ЕЦБ должен будет скупить всё, что сможет, и раздуть баланс. Другого выхода просто нет».

Между тем, европейский рынок акций вырос, увеличив вчерашнее ралли. Индекс FTSEurofirst 300 подрос на 0,4%.





Перспектива более свободной политики ЕЦБ и, возможно, дальнейшего стимулирования еврозоны помогла повысить рынки еще и в Азии, и на Уолл-Стрит. S&P 500 достиг рекордной отметки в 2000 пунктов вчера, а сегодня на премаркете фьючерсы на этот индекс подросли еще на 0,2%. Индекс доллара, который оценивает доллар к мультивалютной корзине, сначала достиг годового максимума в Нью-Йорке, но потом торговался ниже, чуть менее, чем на 0,1%. Евро «технично отскочил», прибавив 0,1%, иена прибавила к доллару примерно столько же (достигнув отметки в 103,90). Иена немного прибавила на потерях акций японских экспортеров, а индекс Nikkei на этих же событиях скользнул вниз на 0,6%.





Что касается акций развивающихся рынков, то их сводный индекс MSCIEF достиг трехлетнего пика на ожидании притока капитала при ослаблении политики ЕЦБ. Однако российские акции упали перед переговорами лидеров Украины, ЕС и стран таможенного союза.