Европейские индексы выросли, EUR/USD ослабевает

Европейские фондовые биржи сегодня утром теряли позиции, однако выправились после того, как стало известно о том, что и английский, и европейский регуляторы оставили процентные ставки неизменными. Пока идет пресс-конференция Марио Драги (она продолжится до 17.30 мск), кратко ознакомлю вас с индексами. На текущий момент Stoxx Europe 600 вырос на 0,90%, DAX прибавил 1,41%, САС 40 окреп на 1,30%. Британский национальный индекс FTSE 100 прибавил 0,51%.

Евро скользнул вниз на 0,58% по отношению к доллару и торгуется сейчас на 1,2414.