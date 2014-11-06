Валюты в "тумане": рубль не может нащупать дно

Российский рубль продолжает искать «дно», после решения центробанка практически отправить его в свободное плавание курсы валют сильно увеличиваются. Официальные курсы валют, скорее всего, скоро откорректируют.



На 11:52 по мск доллар торгуется на отметке 45,324 рубля — растет на 0,93%, доллар также достиг сегодня нового максимума — 45,381 руб. Евро торгуется на уровне 56,713 рублей — рост на 1,17%, максимум сессии был 56,770 руб.



Отрицательно на рубле сказывается также падение нефтяных котировок.