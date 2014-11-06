Валюты в "тумане": рубль не может нащупать дно

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Российский рубль
продолжает искать «дно», после решения
центробанка практически отправить его
в свободное плавание курсы валют сильно
увеличиваются. Официальные курсы валют, скорее всего, скоро откорректируют.
На 11:52 по мск доллар
торгуется на отметке 45,324 рубля — растет
на 0,93%, доллар также достиг сегодня
нового максимума — 45,381 руб. Евро торгуется
на уровне 56,713 рублей — рост на 1,17%,
максимум сессии был 56,770 руб.
Отрицательно на рубле сказывается также падение нефтяных котировок.