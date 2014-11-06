Европа: среда прошла на зеленой улице

Вчера 16 из 18
национальных индексов Европы завершили
торги в плюсе. Stoxx Europe 600
прибавил за день 1,66%. FTSE
вырос на 1,32%, САС 40 — на 1,89%, DAX
окреп на 1,63%. Драйвером для роста
стало продолжение сезона большой
отчетности: вчера многие компании
оживили рынок хорошими квартальными
показателями. Это придает уверенность
и глобальному рынку в целом, и отдельно
еврозоне.
Сегодня будут объявлены решения Банка Англии и ЕЦБ относительно дальнейшей монетарной политики. Новости вряд ли будут сокрушительно новыми, однако инвесторы будут следить за речью Марио Драги, ожидая в ней намеков на дополнительные меры стимулирования.
Улучшение прогноза годовой рентабельности и рост дивидендов повысило капитализацию британского ритейлера Marks&Spencer: она выросла на 9,7%. На это не повлияло даже снижение продаж одежды в третьем квартале.
Немецкий страховщик Hannover Re увеличил капитализацию на 1,4%: чистая прибыль в третьем квартале выросла на 21%.
Голландская финансовая компания ING Groep NV прибавила 1,8% - и тоже на хорошей квартальной отчетности, согласно которой чистая прибыль фирмы выросла в 7 раз.