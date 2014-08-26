Уоррен Баффетт поможет купить Tim Hortons для компании Burger King

Всемирно известный инвестор Уоррен Баффетт примет участие в финансировании сделки Burger King по покупке Tim Hortons, сообщают Вести-Финансы. Покупатель хочет перевести головной офис в Канаду, где налог на корпоративную прибыль ниже.

Компания Баффетта Berkshire Hathaway инвестирует около $3 млрд в привилегированные акции, но пока не было еще публичного заявления об этой сделке. Рыночная стоимость Tim Hortons оценивается на сумму около $10 млрд, после того как ее акции резко выросли вчера после заявления о возможной покупке компании сетью ресторанов быстрого питания.

Burger King контролируется компанией Джорджа Пауло Леманна 3G Capital, которая в прошлом году объединила базирующуюся в Небраске компанию Berkshire и HJ Heinz, которую он купил за $23,3 млрд. Баффетт купил половину простых акций производителя кетчупа за $4,25 млрд и вложил $8 млрд в привилегированные акции, по которым выплачиваются 9% ежегодных дивидендов.

Акции Burger King вчера выросли на 20%, составив $32,40, это самый большой рост за последние два года с момента ее дебюта на Нью-Йоркской фондовой бирже. Акции Tim Hortons, расположенного в Онтарио продавца пончиков и кофе, выросли на 19%, составив 82,03 канадских долларов.

В то же время президент США критикует подобные действия американских компаний, которые переезжают в другие страны из-за того, что там ниже налог на корпоративную прибыль. За два месяца уже как минимум пять крупных американских компаний объявили о своих планах переехать в другие страны - например, AbbVie Inc. и Medtronic Inc.

Слияние Burger King и Tim Hortons принесет компании около $22 млрд продаж и более чем 18 тыс. ресторанов в 100 странах. В своем заявлении компании отметили, что головной офис новой компании будет находиться в Канаде.