Рубль "освободили": сегодня официальный курс валют вырос на 5,8%

Практически отказался центробанк РФ со вчерашнего дня от регулярной поддержки рубля, что привело к резкому росту мировых валют. Вчера курс доллара снова обновил исторический максимум — дошел до отметки в 45 руб. за доллар, евро торговался на уровне 56 руб. Банк России свел к минимуму свое присутствие на валютном рынке, и предупредил об этом участников валютного рынка.

Сегодня официальный курс валют, установленный центробанком на 6 ноября, удивил инвесторов: рост составил больше пяти процентов. Так, курс доллара на сегодня составляет 44,3993 рубля (вчера был 41,9627 руб.) — увеличился на 5,8%. Евро, в свою очередь, сегодня имеет официальный курс 55,6234 рубля (вчера — 52,7219 руб.) - рост на 5,5%.



Вчера доллар впервые дошел до отметки 45 рублей, таким образом рубль испытал одно из сильнейших понижений в своей истории. Уже в начале торгов курс доллара резко дошел до 44 руб. По итогам сессии доллар торговался на отметке 44,71 руб. Евро на закрытии торгов был на уровне 55,83 руб.

Можно ли сказать, что Банк России в своей борьбе с валютными игроками фактически признал поражение? Об изменениях курсовой политики вчера трубили все новостные ленты, у нас тоже был неплохой пост.

Фактически Банк России отправил рубль в «свободное плавание»: максимально возможные интервенции на сумму $350 млн в день со стороны центробанка — капля в море. По мнению участников рынка, перейти к такой политике свободного курса банк России вынудило то, что у него уже недостаточно валютных резервов, чтобы остановить ослабление рубля. В октябре ЦБ продал более $30 млрд, но курс доллара вырос более чем на 5 руб. Теперь, видимо, придется экономить.