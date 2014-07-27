НАУКА УПРАВЛЕНИЯ СОВЕТНИКОМ





В моей статье описывается современное плачевное положение дел в теории Форекс. Практика некая вроде бы есть, но нет всеобщей, описывающей ФОРЕКС Единой Научной Теорией. Описываются причины создания новой науки ФОРЕКСОЛОГИИ.









Κάλλιο αργά παρά ποτέ

Лучше поздно, чем никогда



Введение





Всем известна басня Ивана Крылова «Лебедь, Рак, Щука» (1814 год):

Когда в товарищах согласья нет,

На лад их дело не пойдет,

И выйдет из него не дело, только мука.



Однажды Лебедь, Рак да Щука

Везти с поклажей воз взялись

И вместе трое все в него впряглись;

Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу!





Поклажа бы для них казалась и легка:

Да Лебедь рвется в облака,

Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.

Кто виноват из них, кто прав - судить не нам;

Да только воз и ныне там.

С момента автоматизации любых Бирж и Форекс все трейдеры, как "Лебедь, Рак да Щука" без опоры и без основы (без Фундаментальной и Прикладной Научно-теоретической базы) пытаются чего-то невнятное создать, типа советника, с «крутой» стратегией управления, который чего-то делает с лонгами и шортами. А в итоге многие сливают депозит. И на этом ….ничего не выходит…… Да только воз и ныне там.

Но только на форумах флудисты и пустословы объясняют друг другу …важность и полезность…болтовни на ход рыночной цены. А еще вдобавок, обзывают, и глумятся над другими и кости промывают, … и штаны протирают, а не делом занимаются; но воз и ныне там!

А успешный трейдер, кто не сливает депозит, боится и дрожит, чтоб… не слился его возросший капитал. И знает по опыту, что

Рост капитала в прошлом, не гарантия роста капитала в будущем.

Но почему одни сливают сразу, другие потом? Есть при любом выросшем в прошлом депозите вероятностью в будущем потерь и слива!





1. Причины постоянных неудач



Все заключается в том - что все трейдеры! без Строгой Научной Теории лезут (в воду не зная брода) в практику!

И почему-то упорно досконально изучают только один график, а система управления «СОВЕТНИК», не изучена подробно и в полном небрежении у трейдеров. Все индикаторы дают сигналы от графика, приказы идут от советника, т.е. это показывает полное и непрерывное взаимодействие двух систем внешней и внутренней.

В моей первой статье "Автоматное программирование как новый способ создания автоматических торговых систем" есть ссылки на автопилот управления вертолетом и движение машины в векторном пространстве. Это аналогия с нашим советником, посмотрите эти ссылки, и изучите, как правильно программируются эти аналогии взаимодействия внешних и внутренних систем.

Рост депозита - это однозначное и единственно правильное взаимодействие двух систем (рынка и советника), слив наоборот.

То, что известно на сей день (индикаторы, всякие стратегии)….. это все не полное представление, это капля в море!

99,999% научных данных, закономерностей и законов, формул, теорем, доказательств, выводов, определений Форекс и проч. просто пока нет, и никто об этом не знает и думают чего- то достигнуть на практике!

Без полной и всеобъемлющей теории пользоваться практикой также глупо, как создавать Ядерный Реактор без СКОРПУЛЕЗНОГО знания атомной ФИЗИКИ, или Хирургу оперировать больного без Высшего Медицинского Образования или водить машину без знания теории ПДД, или обезвреживать мину Сапером без знаний своего дела.

Взрыв реактора и мины, Смерть больного или Авария на дороге гарантирована в будущем, т.е. по-нашему полный СЛИВ:

Везти с поклажей воз взялись

И вместе трое все в него впряглись;

Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу!



Поэтому равнодействующая сила стратегий многих трейдеров по басне «Лебедь, Рак, Щука» равно нулю.

Причины указаны:

Поклажа бы для них казалась и легка:

Да Лебедь рвется в облака,

Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.

Кто виноват из них, кто прав - судить не нам;

Да только воз и ныне там.

Столько в мире талантливых умных и трейдеров, но никто не создал ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ СОВЕТНИК, отвечающий заранее поставленным целям.

Например, постановка задачи на разработку:

Требуется создать советник с монотонным ростом депозита во времени, на любом финансовом инструменте, на 1 минутном графике, при заданном спреде=3, плече=500 и максимальной просадке < 5% и минимальном профит-факторе > 2 и стартовом капитале=10000!



Вот так, чтобы такое было в будущем возможно, нужна Глобальная Теория Форекса, а не только некая многолетняя практика! Даже все академики и ученые мира, тут не помогут, если не будет ЕДИНОЙ БАЗОВОЙ ТЕОРИИ, и НАУКИ как таковой!



Сказано:

Когда в товарищах согласья нет,

На лад их дело не пойдет,

И выйдет из него не дело, только мука.





И чтоб не мучиться зря никому - нужно Согласие, т.е. Закон или Наука или точнее Научное Согласие всех систем в советнике, работающего непрерывно на рынке.

Таким образом, чтобы суметь исправить это НЕСОГЛАСИЕ рынка и советника, нужна специальная наука.

Она должна быть строго научно – теоретической и прикладной, включающей в себя как раздел «технический анализ», так и новые направления исследования. В ней должно быть собрано все лучшее, что удалось найти...

Эта наука будет использовать, и развивать далее весь арсенал научных и технических методов и средств, разработанных ранее для решения задач аналогичной природы рынка и сложности советника из других областей науки и техники.

Назовем эту науку ФОРЕКСОЛОГИЯ.

2. ФОРЕКСОЛОГИЯ



Дадим определение этой науке:

ФОРЕКСОЛОГИЯ – эта техническая наука, изучающая подробно все процессы происходящие в ФОРЕКС, и исследующее явления всесторонне все элементы ( рынок и советник) Форекс и их взаимодействие между собой.

ФОРЕКСОЛОГИЯ направленна на выработку и теоретическую систематизацию объективных знаний о ФОРЕКС. Основой этой деятельности является сбор фактов, их постоянное обновление и систематизация, критический анализ и, на этой базе, синтез новых знаний или обобщений, которые не только описывают наблюдаемые в ФОРЕКС, но и позволяют построить причинно-следственные связи. Теории и гипотезы, которые подтверждаются фактами или опытами, формулируются в виде законов ФОРЕКС.

Можно выделить три основных направления в научных исследованиях:

Фундаментальные научные исследования — это глубокое и всестороннее исследование предмета с целью получения новых основополагающих знаний, а также с целью выяснения закономерностей выясняемых явлений, результаты которых не предполагаются для непосредственного промышленного использования. Термин фундаментальность (налатыни fundare — «основывать») отражает направленность этих наук на исследование первопричинных, основных законов природы.

— это глубокое и всестороннее исследование предмета с целью получения новых основополагающих знаний, а также с целью выяснения закономерностей выясняемых явлений, результаты которых не предполагаются для непосредственного промышленного использования. Термин фундаментальность (налатыни fundare — «основывать») отражает направленность этих наук на исследование первопричинных, основных законов природы. Прикладные научные исследования — это такие исследования, которые используют достижения фундаментальной науки, для решения практических задач. Результатом исследования является создание и совершенствование новых технологий.

— это такие исследования, которые используют достижения фундаментальной науки, для решения практических задач. Результатом исследования является создание и совершенствование новых технологий. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) — здесь соединяется наука с производством, тем самым обеспечивая как научные, так и технические и инженерные проработки данного проекта. Иногда полученные результаты могут привести к научно-технической революции.

3. Научное исследование: его сущность и особенности







Всякое научное исследование — от творческого замысла до окончательного оформления научного труда — осуществляется весьма индивидуально. Но все же можно определить общие методологические подходы к его проведению.

Современное научно-теоретическое мышление стремится проникнуть в сущность изучаемых явлений и процессов. Это возможно при условии целостного подхода к объекту изучения, рассмотрению этого объекта в возникновении и развитии, т. е. применения исторического подхода.

Изучать в научном смысле — это значит вести поисковые исследования, как бы заглядывая в будущее. Воображение, фантазия, мечта, опирающиеся на реальные достижения науки и техники, — вот важнейшие факторы научного исследования.

Изучать в научном смысле — это значит быть научно объективным. Нельзя отбрасывать факты в сторону только потому, что их трудно объяснить или найти им практическое применение. Дело в том, что сущность нового в науке не всегда видна самому исследователю. Новые научные факты и даже открытия из-за того, что их значение плохо раскрыто, могут долгое время оставаться в резерве науки и не использоваться на практике.

Развитие идеи до стадии решения задачи обычно совершается как плановый процесс научного исследования. Науке известны и случайные открытия, но только плановое, хорошо оснащенное современными средствами научное исследование надежно позволяет вскрыть и глубоко познать объективные закономерности в природе. В дальнейшем процесс целевой и общей идейной обработки первоначального замысла продолжается, вносятся уточнения, изменения, дополнения, развивается намеченная схема исследования.

Научное исследование — это целенаправленное познание, результаты которого выступают в виде системы понятий, законов и теорий.

Научный труд - это обязательно целенаправленный процесс, достижение осознанно поставленной цели, четко сформулированных задач. Этот процесс, направленный на поиск нового, на творчество, на открытие неизвестного, на выдвижение оригинальных идей, на новое освещение рассматриваемых вопросов. Он характеризуется систематичностью: здесь упорядочены, приведены в систему и сам процесс исследования, и его результаты. Ему присуща строгая доказательность, последовательное обоснование сделанных обобщений и выводов.

Объектом научно-теоретического исследования выступают не просто отдельное явление, конкретная ситуация, а целый класс сходных явлений и ситуаций, их совокупность.

Цель, непосредственные задачи научно-теоретического исследования состоят в том, чтобы найти общее у ряда единичных явлений, вскрыть законы, по которым возникают, функционируют, развиваются такого рода явления, т. е. проникнуть в их глубинную сущность.

Основными средствами научно-теоретического исследования являются: совокупность научных методов, всесторонне обоснованных и сведенных в единую систему и совокупность понятий, строго определенных терминов, связанных между собою и образующих характерный язык науки.

Результаты научных исследований воплощаются в научных трудах (статьях, монографиях, учебниках, диссертациях и т. д.) и лишь затем, после их всесторонней оценки используются в практике, учитываются в процессе практического познания.

4. Прикладной результат ФОРЕКСОЛОГИИ



Главным Прикладным практическим результатом ФОРЕКСОЛОГИИ является задача создания программного устройства, или системы автоматического управления - советник, отвечающий заранее определенным критериям и целям.

Определим в ФОРЕКСОЛОГИИ, что такое советник:

Советник - это программная реализация системы автоматического управления (открытия и закрытия) множеством позиций лонг и шорт, в зависимости от внешней среды (график цены) для достижения определённой цели (рост эквити) при постоянном ограничении ( остаток свободных средств).

Можно уподобить автоматическую систему управления Ветрогенератору:





Рынок - это ветер, скорость ветра - это размах трендов графика, ураганы и штормы - ГЭПы, а штиль – флет, Количество лонгов и шортов - количество лопастей, а сумма лонгов или шортов - это площадь лопастей, обметаемая ветром,

Трение и потери на лопастях и в генераторе - это спред (комиссия и свопы минусовые), Турбулентность (хаотичные завихрения воздуха) - белый шум тиков и шумы внутри баров.

Главное ветрогенератору: всё равно откуда и куда дует ветер ! он в принципе не прогнозирует, куда будет дуть ветер через пять минут или день, год.

Также можно уподобить автоматическую систему управления Выпрямителю:

Это устройство преобразует переменное напряжение в постоянное. Переменное напряжение - это переменная прибыль или убыток в советнике - на входе, нам надо иметь положительную прибыль - на выходе,

Период сигнала - это период от локальных прошлых максимумов ( минимумов) рынка до текущих максимумов ( минимумов).

Главное выпрямителю: не важно, какой формы сигнал на входе : чистый синус или меандр, случайный или нестационарный фрактальный.

Также можно уподобить автоматическую систему управления Автомашине:





Руль - главное устройство при реализации принятия решения водителем.

Траектория по извилистой дороге – график.

Люфт руля, шероховатость дороги - шумы тиков, минутных баров.

Полный Бензобак с топливом - стартовый капитал.

Текущий уровень топлива - остаток свободных средств.

Газ - увеличение позиций лонгов и шортов.

Торможение - уменьшение позиций лонгов и шортов.

Стоянка - нет позиций.

Остановка – позиции разнонаправлены и равны.

Поворот налево -минимум графика.

Поворот направо - максимум графика.

Прямо или Прямая ровная дорога - хороший тренд.

…..далее Вы должны сами дополнить…..

Главное машине: не важно, какой сложности дорога! важно, чтобы правильно и без аварий ею управлял водитель.

Для полного изучения советника с "нуля" можно заменить его моделью черного ящика.

Черный Ящик - объект, внутренняя структура которого неизвестна или неважна в рамках решаемой задачи, но о функциях которого можно судить по его реакциям на внешнее воздействие.

Полное описание функций «черного ящика» называется его каноническим представлением. «Чёрные ящики», характеризуемые одинаковыми каноническими представлениями, считаются эквивалентными.

В отличие от «черного ящика» «белый ящик» — это объект, внутренняя структура которого нам полностью известна.

Понятие «чёрный ящик» широко используется во многих научных дисциплинах, в первую очередь технических, при изучении и/или описании любых объектов, обладающих относительно устойчивым характером (без учёта развития или изменения самого объекта). Это обусловлено тем, что «чёрный ящик» является наглядной формой представления результата основного процесса человеческого мышления — абстрагирования, и использование «чёрного ящика» при описании объекта значительно облегчает понимание смысла.

5. Модель «Черного ящика»





Приступая к изучению новой, неизвестной системы, мы не знаем, с чем имеем дело. В этом случае представление об объекте исследования может дать некоторое описание его свойств.



Функциональное описание системы отражает ее параметры, происходящие процессы и иерархию системы. Оно дает возможность ответить на вопрос, для чего предназначена система. В более широком смысле функциональное описание позволяет оценить значимость системы в ее конкретной функции и воздействие на внешнюю среду (связи с другими системами). При этом функция системы выполняется, если параметры системы и процессы ограничены пределами, вне которых система разрушается либо радикально меняет свои свойства. Например, функциональное описание системы отопления учебного помещения.



Морфологическое описание дает ответ на вопрос о том, из каких элементов состоит система. Оно определяет глубину описания (выбор элемента, внутрь которого описание не проникает), композиционные свойства (способ объединения элементов в систему) и эффективность выполнения функции, на которую влияют искажения и непредусмотренные потери информации.



Таким образом, морфологическое описание отражает состав системы и связи между ее элементами, позволяет построить иерархическую структуру системы. Например, представим себе морфологическое описание системы отопления учебного помещения.



Информационное описание дает представление об обмене информацией между частями системы, системой и внешней средой. Описание позволяет судить об информационной упорядоченности системы. При этом обычно определяют меру неопределенности (энтропию) или упорядоченности (негэнтропию) системы и информационный метаболизм (обмен информации со средой). Важно помнить о том, что для системы особо ценна информация, привнесенная из внешней среды, но нельзя забывать и о том, что не всякая информация нужна системе. Для примера сделаем информационное описание системы отопления учебного помещения.



Как видим, составив три описания системы, мы получаем упорядоченную информацию об интересующем нас объекте.



Системный подход представляет собой универсальный метод исследования, основанный на восприятии исследуемого объекта как нечто целого, состоящего из взаимосвязанных частей и являющегося одновременно частью системы более высокого порядка. Он позволяет строить многофакторные модели, характерные для социально-экономических систем, к которым относятся организации. Предназначение системного подхода заключается в том, что он формирует системное мышление, необходимое исследователям, и повышает эффективность принимаемых решений.





Тем не менее в теории, да и в практике часто бывает достаточно иметь только часть информации об объекте. Например, когда мы не знаем текущего цифрового значения точного времени (проблема – незнание точного времени, цель – не опоздать куда-либо), то достаточно посмотреть на часы, не задумываясь при этом об их внутреннем устройстве и источнике поступления энергии для их работы.



В приведенном примере назначение часов (цель их существования) – показывать точное время в произвольный момент и тем самым воздействовать на внешнюю по отношению к ним среду.



Графически отмеченные взаимодействия системы с внешней средой представлены на рис.











Содержимое системы в данном случае не известно (или не представляет интереса для внешней среды), но этого достаточно для решения возникшей проблемы.



Другими словами, важно определить, что нужно на входе в систему и что должно быть на выходе из нее, и неважно – что находится внутри системы. Поэтому приведенную модель часто называют моделью «черного ящика».



Понятие «черный ящик» было предложено У. Р. Эшби. В кибернетике оно позволяет изучать поведение систем, т. е. их реакций на разнообразные внешние воздействия, и в то же время абстрагироваться от их внутреннего устройства. Таким образом, система изучается не как совокупность взаимосвязанных элементов, а как нечто целое, взаимодействующее со средой на своих входах и выходах. Метод «черного ящика» применим в различных ситуациях.



Этот способ используется при недоступности внутренних процессов системы для исследования. Например, изучение деятельности новых лекарственных средств. Метод «черного ящика» используется при исследовании систем, все элементы и связи которых в принципе доступны, но либо многочисленны и сложны, что приводит к огромным затратам времени и средств при непосредственном изучении, либо такое изучение недопустимо по каким-либо соображениям. Примерами могут служить проверка на готовность к эксплуатации автоматической телефонной станции, которая проводится путем «прозванивания», а не непосредственно проверкой всех блоков, схем и т. д.



Исследование с помощью метода «черного ящика» заключается в том, что осуществляется предварительное наблюдение за взаимодействием системы с внешней средой и установление списка входных и выходных воздействий, среди которых выделяются существенные воздействия. Затем осуществляется выбор входов и выходов для исследования с учетом имеющихся средств воздействия на систему и средств наблюдения за ее поведением.



На следующем этапе производятся воздействие на входы системы и регистрация ее выходов. В процессе изучения наблюдатель и «черный ящик» образуют систему с обратной связью, а первичные результаты исследования – множество пар состояний входа и выхода, анализ которых позволяет установить между ними причинно-следственную связь.



В настоящее время известны два вида «черных ящиков». К первому виду относят любой «черный ящик», который может рассматриваться как автомат, называемый конечным или бесконечным. Поведение таких «черных ящиков» известно.



Ко второму виду относятся такие «черные ящики», поведение которых может быть наблюдаемо только в эксперименте. В таком случае в явной или неявной форме высказывается гипотеза о предсказуемости поведения «черного ящика» в вероятностном смысле. Без предварительной гипотезы невозможно любое обобщение или, как говорят, невозможно сделать индуктивное заключение на основе экспериментов с «черным ящиком».



Таким образом, не изученный советник или «черный ящик» – это система, в которой входные и выходные величины известны, а внутреннее устройство ее и процессы, происходящие в ней, не известны. Можно только изучать систему по ее входам и выходам, но подобное изучение не позволяет получить полного представления о внутреннем устройстве системы, поскольку одним и тем же поведением могут обладать различные системы.



Следует подчеркнуть, что главной причиной множественности входов и выходов модели «черного ящика» является то, что всякая реальная система, как и любой объект, взаимодействует с объектами внешней среды неограниченное число раз и по разному поводу.





6. Моделирование и определение системы





Первоначально моделью называли некое вспомогательное средство, объект, который в определенной ситуации заменял другой объект. Моделирование является основополагающим методом исследования больших и сложных систем в теории систем.



Каждая теория – это тоже модель понимания содержания предмета исследования. Модели могут создаваться на основе средств познания (формы мышления) – эвристические, гипотетические, концептуальные и на основе рационально-логических средств исследования – эмпирические, теоретические, математические.



Существует много определений моделей. Особенно в этом преуспели математики, создавшие теорию моделей. Чаще всего под моделью понимают некий объект-заменитель, который в определенных условиях может заменять объект-оригинал, воспроизводя интересующие нас свойства и характеристики оригинала. Причем здесь существенное преимущество имеют удобства, т. е. модель представляет собой отображение каким-либо способом существенных характеристик объектов, процессов и их взаимосвязей с реальными системами. В основе моделирования лежит принцип аналогии.

Аналогия – подобие, сходство предметов в каких-либо свойствах, признаках, отношениях.





Убедившись в аналогичности двух объектов, предполагают, что функции, свойства одного объекта присущи другому объекту, для которых они не установлены. Метод аналогий состоит в том, что изучает один объект – модель, а выводы переносятся на другой – оригинал. Иначе говоря, аналогия – вывод от модели к оригиналу.



Модель является своего рода инструментом исследования систем и позволяет на основе изменения исходных предположений прогнозировать поведение системы. Кроме того, модель представляет собой средство упрощения объекта и его изучения, поскольку позволяет исследовать систему с точки зрения ее существенных характеристик, абстрагируясь от побочных влияний среды.





Среди методов упрощения, осуществляемых в процессе моделирования, можно назвать:



• исключение из рассмотрения ряда переменных – как исключение несущественных, так и за счет агрегирования переменных;



• изменение природы переменных – как за счет рассмотрения переменных в качестве констант, так и за счет рассмотрения дискретных величин как непрерывных;



• изменение характера связи между элементами (замены нелинейных зависимостей на линейные);



• изменение ограничений – как путем снятия ограничений, так и за счет введения новых.



Любая модель строится на основе некоторых теоретических принципов и реализуется определенными инструментальными средствами прикладных наук.







В теории систем широко используются специальные методы моделирования, которые применяются в прикладной информатике. К ним относятся:



• имитационное динамическое моделирование, использующее методы статистики и специальный язык программирования взаимодействия структурных элементов;



• ситуативное моделирование, использующее методы теории множеств, теории алгоритмов, математической логики (Булевой алгебры) и специальный язык анализа проблемных ситуаций;



• информационное моделирование, использующее математические методы теории информационного поля и теории информационных цепей.









7. Модель состава и структуры







Как определить внутреннее устройство «черного ящика», когда это необходимо?



Целостность и обособленность как внутренние свойства системы тем не менее позволяют различать ее составные части, которые в свою очередь (в зависимости от постановки проблемы) могут быть представленными составными частями и элементами.



Элементы – это те части, которые рассматриваются как неделимые. Система разделяется на элементы различными способами в зависимости от формулировки задачи, цели и конкретизации в процессе анализа. Иногда изменяют принцип разбиения, выделяя другие элементы.



Части системы, состоящие более чем из одного элемента, назовем подсистемами. Деление на подсистемы выявляет взаимозависимые элементы с относительно обособленными функциями-подцелями, способствующими достижению общей цели системы. В любом случае, когда речь идет о подсистеме, имеют в виду, что выделенная совокупность сохраняет целостность системы, в отличие от группы элементов, для которых это свойство может не выполняться.



Таким образом, нетрудно представить себе модель состава системы. Простейшими моделями состава являются всевозможные классификаторы и неупорядоченные перечни составных частей какой-либо системы.





Структурой системы называется совокупность необходимых и достаточных для достижения цели отношений между элементами. В то же время под структурой понимают образ, некоторый рисунок явления или объекта, поэтому говорят, что структура отражает закономерную картину связей элементов системы. Другими словами, структура есть множество элементов, которые взаимодействуют между собой в определенном порядке для осуществления функций системы. Структура определяет организованность системы, упорядоченность ее элементов и связей.



Как следует из определения структуры, в большей степени речь идет о связях между составными частями системы. Очевидно, что о связях между элементами системы можно говорить только после того, как определена модель состава системы, т. е. после того, как рассмотрены сами элементы.



Между реальными частями любой системы имеется невообразимое (может быть, бесконечное) количество отношений в силу бесконечности самой природы. Однако, когда мы рассматриваем некоторую совокупность объектов (частей) как систему, то из всех отношений важными, т. е. существенными, для достижения цели являются только некоторые из них. Точнее, в модель структуры системы мы включаем только конечное число связей, которые, по нашему мнению, существенны по отношению к рассматриваемой цели.



Связь – совокупность зависимостей свойств одного элемента от свойств других элементов системы. Установить связь между двумя элементами – значит, выявить наличие зависимостей их свойств.



Взаимодействие – совокупность взаимосвязей и взаимоотношений между свойствами элементов, когда они приобретают характер взаимодействия друг с другом.



В философии учение о связях – основное понятие при описании явлений и процессов в виде универсального и связанного целого. Связи фигурируют в законах причинности, единства и борьбы противоположностей, содержания и формы, сущности и явления.



Связь как понятие, входящее в любое определение системы, характеризует возникновение и сохранение целостностных свойств системы, она отражает как строение, так и правила функционирования системы.



Связи классифицируют по направленности (направленные и ненаправленные), по параметрам силы (сильные и слабые), по виду управления (подчинения и равноправные связи управления), по месту приложения (внутренние и внешние), по порядку действия (прямые и обратные).

Таким образом, структура системы – это совокупность элементов системы и связей между ними в виде множества.





Дальнейшее рассмотрение выходит за рамки статьи и всё можно почепнуть в Теории Систем Управления.

8. Функция Вейерштрасса



Все изучают график, все знают, что он фрактален, но главная его особенность в том, что график цены является стохастической Функцией Вейерштрасса. Функция-фрактал! Везде непрерывна, но нигде не имеет производной!

Вот с какими и сложностями приходиться сталкиваться трейдеру в реальности! Тут даже производную взять невозможно! Функция Вейерштрасса задается на всей вещественной прямой единым аналитическим выражением: , где a — произвольное нечетное число, b — положительное число, меньшее единицы. Это фрактальная сложность и отсутствие производной по определению, порождает серьезные проблемы в математике, когда решение находиться только с помощью производной, в дифференциальных уравнениях.

9. Что такое случайность ценовых графиков и есть ли она?



Существует ли в нашем мире случайность или всё , что происходит на Форексе, закономерно, то есть подчинено действию известных или пока не познанных нами законов?



На первый взгляд, сама постановка такого вопроса выглядит абсурдной: ведь всем известно, что существует даже специальная наука – «Теория вероятностей», – предметом которой как раз и является изучение случайных событий. Однако, не следует спешить с выводами – на самом деле всё не столь очевидно и просто.



Вернее, всё просто только с Теорией вероятностей. Эта уважаемая наука, будучи одним из разделов математики, оперирует, как и вся математика в целом, абстрактными (то есть, вымышленными) объектами, предоставляя человеку для его повседневных нужд удобную модель объектов, событий и процессов реального мира и их реальных взаимосвязей.



Таким образом, изобретение замечательной математической модели «случайных» событий ещё не означает обязательность существования этой абстракции в реальной жизни. По этой же причине не следует искать в реальном мире математические «точки», «прямые» линии, «бесконечность» или «непрерывность» – их там нет, никогда не было и не будет.



На самом деле, всё, что мы воспринимаем как «случайность», является, всего лишь, её иллюзией.



В мире не только нет случайностей, они принципиально невозможны: все происходящие события причинно обусловлены и подчинены законам, которые на 99,9999999% нами ещё не познаны! Таким образом, мы имеем дело не со случайностью, а, исключительно, – с закономерностью.



Таким образом,



«случайность» ценовых графиков – это мера нашего незнания законов Форекса.





Но пока наше знание остаётся несовершенным, иллюзия случайности всегда будет иметь место в нашей жизни. Ярким примером доказательства этого является Функция Вейерштрасса.

И поэтому всегда будет справедливо смиренное утверждение о том, что: « Я знаю, что ничего не знаю».

10. О ветре ФОРЕКСА



Ветер - нетрадиционный источник энергии!





Очевидно, никто не станет оспаривать тот факт, что скорость ветра, или высота и частота морского волнения в конкретной географической точке и в конкретное время — имеют случайные и практически непредсказуемые величины, хотя и носят, в целом, волнообразный характер.

Несмотря на то, что все эти величины имеют ярко выраженные сезонные особенности, можно лишь с некоторой вероятностью спрогнозировать вероятность появления тех или иных их значений в конкретный момент времени. Именно в этом заключается одна из основных проблем использования таких источников, казалось бы, неисчерпаемой, «дармовой» энергии нашего Солнца.

Другая проблема использования светового, ветрового и морского использования энергии состоит в создании высокоэффективных технических средств для преобразования их действительно безграничного (по объему и/или по мощности), но «почти неуловимого» энергетического потенциала, например, в механическую или электрическую энергию. В одних случаях этот потенциал оказывается слабым, а значит извлекать из него энергию оказывается слишком дорого (дешевле купить дизель-генератор!), в других — слишком велик, когда ломаются сами эти преобразователи, рассчитанные на некие «среднестатистические по региону» энергетические показатели.

Тем не менее, полезную энергию из таких источников извлекать вполне возможно, однако все зависит от ее себестоимости, то есть от того, насколько удачным оказывается эффективность (производительность, КПД) соответствующего преобразователя такой энергии, а также от общего энергетического потенциала эксплуатируемого возобновляемого источника в месте установки преобразователя. Ясно, что люфты и трения разного рода в механических элементах таких преобразователей будут присутствовать всегда, но чем они меньше, тем больше шансов на появление возможности вообще извлекать какую-либо энергию или повысить эффективность извлечения энергии из слабых источников.

Совершенно аналогичным образом ведут себя цены финансовых инструментов на рынке Форекс. Этот высоколиквидный, вездесущий и практически постоянно действующий процесс, обусловленный движениями больших и малых мировых социально-экономических и валютно-финансовых волн, позиционируются дилинговыми и брокерскими учреждениями именно как неисчерпаемый источник дохода — «иди и бери»!

Однако, как мы знаем, это легко сказать, но сделать трудно: почти случайный характер ценовых колебаний разной интенсивности (от однопериодных «микроволн» до мощных трендов разной направленности), наличие транзакционных издержек, спредов, задержки исполнения ордеров и проскальзываний цены, другие «околорыночные» факторы (в том числе, мошеннические), аналогами которых в возобновляемой энергетике являются трения и люфты в механических элементах преобразователей, — все это выстраивает такие препятствия, которые наши торговые системы — эти «преобразователи» рыночной «халявной» денежной энергии, — как правило, не могут преодолеть.

Для решения проблем, возникающих при практическом использовании природных возобновляемых источников энергии, созданы целые научные институты и кафедры в высших учебных заведениях, сформированы профильные отделы в министерствах и ведомствах и отделения в национальных академиях наук во множестве стран мира. Эти организации и органы призваны способствовать развитию научно-теоретической базы нетрадиционной энергетики и разработке конструкций эффективных преобразователей энергии, породжаемой неисчерпаемым (в известном смысле) водородно-ядерным запасом нашего Солнца.

Но для решения проблем в Форексе, возникающих при практическом использовании энергии рынка, НЕ созданы целые научные институты и кафедры в высших учебных заведениях, НЕ сформированы профильные отделы в министерствах и ведомствах и отделения в национальных академиях наук во множестве стран мира.

И ни одному здравомыслящему человеку не придет в голову обвинять кого-либо в спекулятизме и осуждать его за попытки «на халяву» завладеть этой «дармовой» энергией и затем продавать ее по цене, превышающей ее себестоимость!

Другое отношение к рынку Форекс. Да, на рынке Форекс можно зарабатывать, теоретически, неограниченно много и постоянно. Такая теоретическая возможность, обусловливается тем, что котировки валют все время как-то меняются, образуя на ценовых графиках подобия волн — цены то повышаются, то понижаются, в чем-то подобно морским периодическим или даже приливно-отливным волнам. Но невольно они привлекают к себе внимание и общественности, которая в массе своей, как известно, состоит из завистников и трейдеров неудачников, которые лишь в силу утверждений самих брокеров о легкости и грандиозности заработков на рынке Форекс вешают на него ярлык спекулятивной и мошеннической конторы, и называют это ИГРОЙ. А те, кто вплотную соприкоснулся с реалиями на Форексе, на собственной шкуре испытывают «легкость» получения такой прибыли. Вспомним золотоискателей, работавших, как проклятые, и порою клавших свои жизни на враждебных рудниках ради блеска крупиц намытого золота! А сегодня, благодаря научно-техническим достижениям, разработка золотоносных пород ведется в промышленных масштабах, и никому, не приходит в голову обвинять золотодобывающие компании в спекулятизме.





Заключение



Каждый должен создать свой ветрогенератор или выпрямитель, но для этого надо очень серьезно изучать и заниматься Фундаментальными и Прикладными исследованиями в Форекс.

Все биржи и Форекс нуждаются не столько в техническом, сколько в научно-техническом анализе.

Эта наука открыта для всех трейдеров и ученых практиков и теоретиков из любой технической и математической области.

Дополняйте и пополняйте новою науку..... своими идеями и исследованиями!

PS



В прикладных вопросах программной реализации советника можно и нужно применять «Автоматное программирование», приведенное в моей первой статье «Автоматное программирование как новый способ создания автоматических торговых систем»

Если вдруг моим критикам, и иным читателям, кому вообще Наука в Форексе не нужна, и они хотят жить по-своему и по-старому, я скажу заранее .... " А вы, друзья, как ни садитесь , Всё в музыканты не годитесь".

Я пишу об истине и правде, а кому будет резать или колоть глаза, то пусть! Мне главное в статье удалось донести идею и мысль для умных и талантливых, а прочие пусть по-старому советники клепают!

и еще....

Мартышка к старости слаба глазами стала;

А у людей она слыхала,

Что это зло еще не так большой руки:

Лишь стоит завести Очки,

Очков с полдюжины себе она достала;

Вертит Очками так и сяк:

То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет,

То их понюхает, то их полижет;

Очки не действуют никак.

"Тьфу пропасть! - говорит она, - и тот дурак,

Кто слушает людских всех врак:

Всё про Очки лишь мне налгали;

А проку на волос нет в них".

Мартышка тут с досады и с печали

О камень так хватила их,

Что только брызги засверкали.

К несчастью, то ж бывает у людей:

Как ни полезна вещь, - цены не зная ей,

Невежда про нее свой толк все к худу клонит;

А ежели невежда познатней,

Так он ее еще и гонит.

Литература:

Как извлекать реальные доходы из потенциальной энергии рынка Форекс?