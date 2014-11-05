Европа показывает рост акций

Европейские акции продемонстрировали отскок после двухдневного снижения. После того, как стало известно о перемене власти в Сенате США, выросли и фьючерсы на американские индексы.

Euro Stoxx 50 к 11.51 мск вырос на 0,99%; DAX окреп на 1,12%; FTSE 100 прибавил 0,66%; САС 40 «потолстел» на 0,99%. В целом инвесторы ждут завтрашних стратегических решений ЕЦБ.

Участники рынка будут искать в речи президента ЕЦБ Марио Драги намеки на дальнейшие меры по стимулированию экономики, включая покупку облигаций. Напомню, ЕЦБ в прошлом месяце начал выкупать обеспеченные государственные и частные облигации в целях восстановления цен и стимулирования экономики евросоюза.

Один из крупнейших французских инвестиционных банков Natixis увеличил капитализацию на 2,3% на новостях об увеличении дохода от управления активами и о повышении чистого дохода за третий квартал.

Ритейлер M&S вырос на 8,2%, показав самое крупное повышение с марта 2013 года. Ритейлер показал, что прибыль за первое полугодие выросло с существенным превышением средних ожиданий аналитиков.

Немецкий страховщик Hannover Re вырос на 1,3% - и тоже на положительной отчетности за минувший квартал. Также компания подтвердила годовую цель прибыли и выразила надежду на увеличение чистого дохода в следующем году.