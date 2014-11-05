Российский феномен: нефть дешевеет, а бензин дорожает

Минфин разработал идею налогового маневра, согласно которому стоимость бензина уже в наступающем году может подлететь до 50 рублей за литр. Письмо с соответствующей информацией уже пришло Дмитрию Медведеву из комитета Госдумы по энергетике. Подписано оно Иваном Грачевым, Андреем Крутовым и первым замом комитета Госдумы по бюджеты и налогам Оксаной Дмитриевой.

По расчетом экспертов, в первом полугодии бензин вырастет в цене на 20% (до 45 рублей за литр), а к концу года будет достигнут порог в 50 рублей за литр. Глава правительства теперь должен проанализировать, насколько целесообразно принять такой закон, и либо одобрить его, либо отозвать маневр.



Собственно, суть маневра состоит в следующем: в течение 3 лет поэтапно будут сокращаться экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, и одновременно — расти налоги на добычу нефти и газового конденсата. В Госдуме в первом чтении закон об этом уже приняли, но депутатов извиняет то, что по первоначальным оценкам стоимость бензина должна была вырасти не больше, чем на 1,8 р/литр.

Итоговые расчеты, как мы видим, показывают совсем другие результаты, которые несомненно оздоравливающим образом скажутся на российской экономике: подрастет инфляция, увеличатся цены абсолютно на всё, а конкурентоспособность отечественного производителя упадет еще ниже. Впрочем, всегда можно ввести новые торговые пошлины и эмбарго, так что поддержка отечественного производителя — далеко не самый нерешаемый вопрос, стоящий сегодня перед властями России.