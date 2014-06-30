Кластерные цифровые фильтры

Добрый день, коллеги!

С момента опубликования статьи “Создание цифровых фильтров, незапаздывающих по времени" прошло больше пяти месяцев. За это время удалось разработать парочку-троечку индикаторов, основанных на кластерных фильтрах.

С моей точки зрения, такие индикаторы можно использовать для получения более стабильных сигналов. И, соответственно, они могут повысить эффективность некоторых готовых торговых систем, и служить основой для новых. Граалей и заумных теорий не обещаю. Планирую предоставлять исключительно инсайдерскую информацию о последних разработках.

Ближайший пост будет посвящен простому индикатору SmoothPrice (Гладкая Цена).

