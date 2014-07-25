Российский Центробанк поднимает ключевую процентную ставку до 8%

… и предупреждает, что поднимет и выше, если риски инфляции не снизятся.

В пятницу уже в третий раз за последние пять месяцев неожиданно была поднята норма ключевой процентной ставки. Если политические потрясения будут препятствовать снижению высокой инфляции, Центробанк будет продолжать повышения.

Ожидалось, что уровень процентной ставки будет сохранен после двухкратного его подъема с начала марта, когда аннексия Крыма вынудила местных и зарубежных инвесторов сбежать на более безопасные рынки, после чего рубль упал до рекордно низкого уровня. Ослабление российской валюты увеличило цены на импорт, приведя к скачку инфляции. Однако сегодня Центробанк поднял ставку на полпроцента, и сейчас она составляет 8%.

«Россия — страна, которая испытывает серьезный отток капитала и находится в очень неуверенной политической позиции. Там просто не хотят неконтролируемой инфляции», - заявил Луис Коста, аналитик Citigroup.

Реакция рынка на это событие была не особенно серьезной: рубль чуть подвинулся вверх по отношению к доллару, но потом всё же ослаб до отметки 35,12. Всего с начала года рубль ослабел по отношению к доллару на 7%. Фондовые российские рынки продолжили уверенно шагать вниз: уже к обеду ММВБ упал на 1,4%, а индекс РТС снизился на 1,6%.

Экономисты и стратегические аналитики заявляют, что в фокусе внимания инвесторов сейчас — не монетарная политика, а геополитическая напряженность. «Это решение не особенно повлияет на обменный курс рубля, если политические риски и угроза санкций против России не уменьшатся», заявил в комментарии для «Financial Times” один из старших экономистов банка BNP Paribas.

Между тем, Центробанк подчеркивает, что основная его цель сейчас — борьба с инфляцией, а не восстановление экономического роста. По оценкам регулятора, темп роста ВВА был во втором квартале близок к нулю.

С другой стороны, потребительские цены за прошедший год увеличились на 7,5%, что намного больше целевых 5% и среднесрочно-целевых 4% на конец года. Центробанк выражает надежду на снижение темпов инфляции и обещает закончить год в пределах 6 — 6,%%, однако предупреждает о многочисленных рисках, которые угрожают этой радужной перспективе.

Риски эти, кстати, экспоненциально растут в результате «геополитической напряженности» и ее потенциального воздействия на рубль. Представители Центробанка высказались также и на тему потенциальных изменений в налоговой и тарифной политике. Инфляционные ожидания, между тем, остаются повышенными, и риск, что инфляция в ближайшие годы будет выше целевой — сохраняется. А в этом случае Банк России продолжит увеличивать ключевую процентную ставку.