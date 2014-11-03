EURUSD сигнализирует о снижении до 1.2040

Пара Евродоллар открывает новые горизонты для снижения.

Анализируем Месячный, Недельный Дневной 4 и 1-часовой график.

Месячный график: обращаем внимание на скользящую среднюю, текущий уровень 1.2233 и по не многу начинает понижаться. RSI указывает на усиление НИСХОДЯЩЕГО тренда.

MACD готовится пересечь 0 отметку, что свидетельствует о готовности цены продолжить снижение ло уровня 1.22 и в последствии до 1.2041. 1.2041 это уровень фрактала, ближайший фрактал который может служить поддержкой для Евродоллар.

Недельный график, здесь ситуация указывает на сохранение евродоллар в очень узком канале, пробитие фрактала на уровне 1.24999 говорит о продолжении снижения в уровню 1.2440

MACD сохраняет медвежий тренд.

Скользящая средняя МА 233 в плотную идет с МА 55, пробитие 55 сверху вниз, будет означает сильное снижение в НОЯБРЕ месяце.

Дневной график, RSI MACD MA все указывает на продолжение снижения. А также закрытие Дневной свечки в Пятницу, последний день Октября, на уверенный прорыв 1.2499 до 1.2485 на последних торговых сессиях. НЕ смотря на не большой отход до 1.2525 что может служить как фиксация прибылей, ШОРТЫ сохраняются.

Внутри дневная торговля h4 h1 сформировала четкий уровень консолидации от 1.2508 до 1.2440

Возможно какие то фундаментальные данные позволят паре отойти до 1.2543 где рекомендую установить ордера на продажу до 1.2440 с пробитием до 1.2233

Рекомендации на НОЯБРЬ, продавать (ШОРТИТЬ) на верхах 1.25 1.2540 с целью 1.2240 и 1.2040