Нефть вырастет до $200 за баррель, если ЕС введет новые санкции

Пока ЕС готовит новый список санкций в отношении российских граждан и компаний, эксперты дают оценку нефтяному рынку. И многие сходятся во мнении, что если европейские лидеры решат ввести новые санкции, то мировые цены на нефть вырастут до $200 за баррель.

По мнению старшего экономиста Oxford Economics Адама Слейтера, сокращение торговли с Россией, вторым по величине мировым экспортером нефти, приведёт к дефициту поставок, а это точно плохо скажется на экономике стран ЕС.

«В таком случае мировые цены на нефть могут взлететь выше $200 за баррель и стоимость газа будет также сильно расти», − отмечает эксперт. Он уверен, что, если Россия перестанет поставлять свои энергоносители в Европу, это вызовет рост цен и экономический спад.

Белый дом уже давно заявляет, что ЕС должен занять более жёсткую позицию в отношении России. США приветствуют вводимые Евросоюзом санкции и даже настаивают на полном оружейном эмбарго.

В России же пока готовятся к защитным мерам, если в результате ассоциации Украины и ЕС возникнут существенные риски для российской экономики.