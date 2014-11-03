Фунт-Доллар gbp/usd медведи давят рынок цель 1.48

Сегодня 3-е ноября 2014 года.

Технический анализ пары исходя из данных:

Недельного Дневного 4-х и 1-х графика.

Определяем поддержку и сопротивление, строим канал.

Данные которые мы имеем, из недельного графика обращаем внимание на Фрактал, он образовался на уровне 1.5873 и в случае прохождения этого уровня это последний важный уровень для дальнейшего сильного снижения.

На дневном включаем скользящие средние, а также проводим по хвостам свечей линию сопротивления, по диагонали — это важная линия сопротивления, которая четко отображает нисходящий тренд.





Открытие новой торговой сессии с ГЕПОМ вниз, дает сигнал с точки зрения техники для продолжения нисходящего движения в понедельник и для пару фунт-доллар, целевая и достаточно важная точка 1.5873, в случае прохождения пару gbp/usd ниже этого уровня будет означать о достаточно сильном и резком укреплении доллара в данной паре...