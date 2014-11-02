USD/JPY: открыта дорога на север

Добрый день!

На прошлой неделе произошло два важных события – одно предсказуемое, а второе – нет. Первое – ФРС полностью свернула программу количественного смягчения. Второе – Банк Японии неожиданно решил увеличить программу покупки активов в целях довести денежную базу до 80 триллионов иен с прежнего ориентира в 60-70, что стало неплохим драйвером для роста пары USD/JPY, которая стала обновлять многогодовые максимумы. Учитывая разные направления монетарных политик ФРС (ужесточение) и Банка Японии (смягчение), мы ждем дальнейшего движения пары на верх: предложение доллара остается со стороны ФРС постоянным, а темпы предложения йены со стороны BoJ только возрастают, что в дальнейшем будет продолжать толкать пару на север.

Также на грядущей неделе пройдет заседание ЕЦБ, где есть высокая вероятность увеличения программы выкупа активов. И опять же, повторим, что на па пару EUR/USD давит разница в денежно-кредитных политиках ФРС и ЕЦБ. Если первый центробанк идет в сторону ее ужесточения, то второй – в сторону смягчения и увеличения темпа выкупа активов. Здесь можно провести аналогию с парой USD/JPY, про которую мы написали выше.

EUR/USD

По цифрам из отчета CFTC ничего не изменилось – операторы продолжают наращивать длинные позиции по евро, что однозначно сигнализирует о росте единой валюты, или хотя бы, существенной коррекции, что опять же, идет в разрез с фундаментом.

Пара уперлась молотом в поддержку 1.2500. Поэтому от серединки молота можно попробовать купить пару. Подчеркнем, что сделка с риском, потому-что торгуем против тенденции:

Buy Limit 1.2510, Stop Loss 1.2460, Take Profit 1.2625.

Продажи пары будем искать у нисходящего канала, где также проходит 50% уровень Фибо:

Sell Limit 1.2730, Stop Loss 1.2780, Take Profit 1.2610; 1.2510.

GBP/USD

По последним данным COT CFTC операторы немного нарастили длинную позицию по стерлингу, но в целом перекос между длинным и короткими позициями пока небольшой.

По фунту есть вариант покупки от пробитого и ранее протестированного даунтренда:

Buy Limit 1.5880, Stop Loss 1.5830, Take Profit 1.6000.

USD/JPY

Если смотреть на среднесрочную перспективу, после образования двух вымпелов и пробития нисходящего канала, мы ждем йену минимум на уровне 124.00:

Пока к покупкам японской валюты стоит присматриваться на уровнях 109.65 и 108.80:

Самые свежие наши обзоры попадают на сайт Армады Маркетс: www.armadamarkets.com/ru/analitika-foreks

За свежими новостями, торговыми идеями можно следить через наш твиттер: www.twitter.com/ArmadaMarkets_R

Про модификацию отложенных ордеров можно узнать здесь: www.youtube.com/watch?v=rCiqcmrte0s&feature=youtu.be&hd=1

Напомним, что материал предоставлен исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для совершения каких-либо сделок на финансовых рынках. Торговля на финансовых рынках сопряжена с повышенным риском.

Олег Свиргун, аналитик Armada Markets