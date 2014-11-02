Анализ валютных пар 03.11 - 07.11 по методу Price Action

EUR/USD Daily

На этой неделе цена опустилась к целевому уровню 1.2500. Скорее всего цена пробьет этот уровень и продолжит снижение к 1.2050. На этой неделе, чтобы войти в продажи, будем следить за образованием нового сигнала Price Action на ближайшем уровне сопротивлении или 8/21 ЕМА.

На недельном графике был образован Внешний Бар на уровне 1.6180. Скорее всего цена все таки продолжит движение вниз. Для входа в продажи рекомендую входить на 50% от свечи внешнего бара для получения лучшего соотношения риска/прибыли.

На австралийце был сформирован недельный ПИНБАР на уровне 0.8870. Рекомендую входить в продажи на 50% свечи для получения лучшего соотношения риска/прибыли. На этой неделе возможно цена попробует пройти ключевой уровень поддержки 0.8660

Новозеландец продолжил падение, отскочив от 8 ЕМА. На этой неделе скорее всего попробуем пройти уровень 0.7700. Можно попробовать войти в продажи от 50% недельного ПИНБАРА.

На этой неделе произошла кульминация роста по этой этой паре. Для тех кто входил в покупки по ПИНБАРУ или ВНУТРЕННЕМУ БАРУ получил хорошую прибыль. Для тех кто хочет опять войти в покупки следует дождаться сигналов Price Action после коррекции у ближайшего уровня поддержки или 8/21 ЕМА.

Самая капризная пара сформировала на этой неделе Fakey (ложный пробой внутреннего бара). Думаю, на этой неделе продолжим рост к новым максимумам. Рекомендую дождаться подтверждения роста и появления сигнала на дневном графике.

К сожалению золото не дало нам возможность войти в продажи от 50% ПИНБАРА, о котором мы говорили на прошлой неделе, и практически сразу упало в цене пробив предыдущий минимум. На этой недели рекомендую дождаться коррекции к ближайшему уровню сопротивления и после образования сигнала Price Action войти в продажи.