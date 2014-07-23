У Deutsche Bank проблемы: хваленая немецкая педантичность оказалась не такой уж и железной

Перечень обвинений, выдвинутых вчера американским регулятором в адрес Deutsche Bank, выглядит удручающим. В обнародованном письме ФРС говорится, что некоторые отчеты американских отделений DB были «неточными и ненадежными».

Американские отделения составляют более четверти общей стоимости имущества Deutsche Bank. Тем временем экспертиза ФРС показала, что гигантские обороты DB в США были подкреплены финансовой отчетностью, составленной с серьезными проблемами. О проблемах этих кредитор знал в течение многих лет, но не решал их.

В письме, направленном ФРС еще в декабре руководству DB, говорилось, что отчетность, предоставленная некоторыми американскими отделениями банка, «имеет низкое качество, неточная и ненадежная. Размер и масштабы ошибок убедительно доказывают, что вся американская часть инфраструктуры DB требует всесторонних действий по восстановлению порядка».

Критика со стороны ФРС — упрек в адрес одного из крупнейших банков мира, и это происходит в тот момент, когда федеральный регулятор постоянно говорит, что все более и более сосредотачивается на том, чтобы зарубежные кредиторы как можно лучше себя чувствовали на американском рынке крупного капитала.

В письме говорится, что DB не достиг никаких успехов при решении ранее идентифицированных проблем. Ревизоры нашли «существенные ошибки и неудовлетворительное состояние целостности данных» в американских подразделениях немецкого банка. Спектр ошибок — весьма широкий: от ошибок ввода данных до непринятия во внимание ценности имущественного залога при оценке кредитных рисков.

Недостатки представляют собой «системное расстройство» и «подвергают компанию значительному эксплуатационному риску», было сказано в отчете Дэниела Муччиа, старшего вице-президента ФРБ Нью-Йорка, ответственного за проверку Deutsche Bank.

У американского правительства есть различные инструменты, чтобы наводить порядок в банковской системе страны. Это могут быть личные письма адресно руководителям банка (как в описываемом случае), а в более серьезных случаях — введение ограничений на операционную деятельность.



В письме содержится настоятельное требование в адрес топ-менеджмента DB о том, чтобы были предприняты шаги по решению проблем. Во вторник представитель DB сказал в своем публичном заявлении: «Мы работали старательно, чтобы развивать нашу систему и средства управления. Наша цель — стать лучшими в своей отрасли». Мистер Муччиа от дальнейших комментариев отказался. Американские отделения немецкого кредитора производят инвестиционно-банковскую деятельность, занимаются управлением активами и обработкой транзакций. Всё это в совокупности составляет $600 млрд активов — более четверти общего оборота банка. Значительная часть американских операций была в ведении Аншу Джайна (сейчас он соруководитель Deutsche Bank). Действующий генеральный директор североамериканского отделения банка — Жак Бранд. Комментариев от этих двоих господ еще не поступало.

Проблема встает также перед финансовым директором DB — Штефаном Краузе, который в конечном счете отвечает за финансовые показатели банка и несет прямую ответственность за качество отчетности.

Проблемы ударяют под самый фундамент банка, и от этого уже пострадали многие крупные кредиторы по всему миру: дело в том, что некоторые инвесторы и вкладчики испытывают неуверенность в сохранности своих средств и забирают их со счетов. Такие страхи, например, были особенно распространены в Европе во время банковского кризиса.

Тем временем, в письме ясно говорится, что беспокойство контролирующих органов по поводу американских отделений DB нарастает уже не первый год.

«Начиная с 2002 года, в регуляционной структуре американского отделения банка выходили на первый план слабые места, и в течение десятилетия они так и оставались слабыми», - пишет господин Муччиа. - «Большинство из них — установленный факт, и первопричины этих ошибок не были устранены». Пол Миллер, бывший федеральный ревизор банка, сказал, что видит нечто необычное в том, что банк неоднократно предупреждался, но не решал проблемы. «Обычно, когда регулятор на что-то указывает, банк тут же это исправляет».

Независимый аудитор DB, KPMG LLP, тоже нашел недостатки в ходе сдачи финансовой отчетности банка за 2013 года. Представитель агентства ситуацию комментировать отказался.

Среди проблемных точек — например, то, что в банке неправильно определялась рискованность 20% его кредитов. Комиссия насчитала минимум с полдюжины областей, в которых требуются незамедлительные действия по исправлению ситуации. «Бессвязная» регулирующая система, «слабые места» в технологиях, используемых филиалами DB. Вместо того, чтобы автоматически собирать данные и передавать их федеральному регулятору, чиновники DB вручную вносили изменения более чем в 800 единиц отчетов. Данные эти были связаны с балансовыми пунктами, типами кредитов и депозитов общей стоимостью примерно в $337 млрд.