Microsoft нужно два года, чтобы поставить на ноги Nokia

Microsoft Corp во время своего квартального отчета заявила, что уже через два года ее подразделение Nokia станет безубыточным. Напомню, компьютерный гигант купил Nokia в феврале этого года и довольно резво принялся за работу: объявил о сокращении 18 000 рабочих мест, оптимизировал процесс производства и разработки и вообще развернулся на полную катушку. Под этой железной пятой финский пионер мобильной связи просто не может не прийти в порядок.

Квартальный отчет Microsoft показал снижение прибыли на 7% - связано это в основном с «калымом» за Nokia. Уолл-Стрит отреагировала на новости из корпорации благосклонно — вчера акции компании выросли, даже с учетом того, что доходы оказались чуть ниже прогнозных