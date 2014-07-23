Цены на нефть Brent не падают ниже $107 за баррель

Сегодня цены на Brent пока держатся выше $107 за баррель, несмотря на неспокойствие и проблемы в нефтедобывающих регионах.

Утром в 9.10 мск фьючерсы на Brent подешевели до $107,16 за баррель, а фьючерсы на WTI - до $102,01 за баррель.

"Фундаментальные показатели Brent очень слабые из-за избыточного предложения в Нигерии и Анголе. Но предстоящие профилактические работы в Северном море компенсируют этот избыток, что, по-моему мнению, поддержит Brent в предстоящие месяц-два. Учитывая новости из Ирака и России, я думаю, пессимистичное настроение на рынке лишь временное", - сказал менеджер по продаже сырьевых активов Newedge Japan в Токио Юсуке Сета.