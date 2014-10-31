Веха: 6000 пакетов R

Еще 1000 пакетов были добавлены к CRAN и на сей раз меньше чем через 12 месяцев. Сегодня (2014-10-29) на странице пакетов Comprehensive R Archive Network (CRAN):

Движение от 5000 до 6000 пакетов заняло 355 дней - что означает, что это в среднем были только ~8.5 часов между каждым новым добавленным пакетом. Это фактически даже чаще, так как удаленные пакеты не учитывались. Эти 6000 пакетов на CRAN поддерживаются 3444 участниками сообщества R. Благодаря всем разработчикам пакетов и Команде CRAN - все это для использования! У Вас имеется обратная связь для сообщений об ошибках специалистам по обслуживанию, а также можете ссылаться на любые пакеты, которые Вы используете в своих публикациях.

Вехи: 2014-10-29: 6000 пакетов 2013-11-08: 5000 пакетов 2012-08-23: 4000 пакетов 2011-05-12: 3000 пакетов 2009-10-04: 2000 пакетов 2007-04-12: 1000 пакетов 2004-10-01: 500 пакетов 2003-04-01: 250 пакетов Эти данные для CRAN только. Есть еще много пакетов в другом месте, например, Bioconductor, R-Forge, RForge, Github и т.д.