EUR/USD топчется вокруг годового минимума

Новости о возможном смягчении монетарной политики ЕЦБ (хотя непонятно, куда ее еще смягчать, она и так похожа на облачко сладкой ваты) еще сильнее опустили евро по отношению к доллару. Масла в эту поминальную кашу добавила еще и слабая макроэкономика еврозоны.Так, вчера пара упала до $1,3178. Правда, сегодня единая валюта чуть приподнялась, и к 9.45 мск котировалась уже в $1,3200.



В свою очередь, растет доллар (ФРС намекает, что может сдвинуть повышение процентных ставок на более ранний срок). Это, само собой, не добавляет единой валюте оптимизма. Политика ФРС и ЕЦБ сейчас расходится в противоположные стороны, политические проблемы во Франции обязательно повлияют на ситуацию, индекс делового климата Германии упал ниже прогнозных значений — все эти факторы дают евро недвусмысленный пинок вниз. Он уныло проходит в этом направлении не только мимо доллара, но и мимо швейцарского франка, упав к нему до двухлетнего минимума до 1,2065 франка, и мимо иены (до недельного минимума), и мимо фунта (до двухнедельного минимума).