S&P 500 превысил исторический максимум

Случилось то, чего так долго ждали все рыночные аналитики. Американский фондовый индекс S&P 500 впервые взлетел за отметку в 2000 пунктов. Это его абсолютный исторический рекорд.



В течение дня он вырос сначала до 1999,69 пунктов, а затем взлетел до 2000,24. Напомним, это один из основных индексов, показывающих состояние американских фондовых рынков. В нем учитываются котировки крупнейших 500 американских корпораций, которые торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и Nasdaq. Доля, которую каждая из корпораций занимает в индексе, зависит от ее рыночной капитализации.

На этот индекс ориентируются крупнейшие финансовые институты Америки, включая пенсионные фонды и хедж-фонды.



