Смелее, Марио!

Европейский центральный банк должен извлечь уроки из успешного применения нетрадиционных мер в Америке и Британии

Главы центральных банков всего мира собрались у подножия гор Титон, чтобы поделиться сплетнями и мнениями. Это подходящее время, чтобы обменяться сведениями: богатые экономики выбрали разные пути, и в Джексон-Хоуле получили прекрасную возможность узнать друг от друга о том, какая политика лучше работает.В Америке и Британии производительность и занятость превысили докризисные пиковые значения и продолжают уверенно расти. Однако в двух других крупных экономиках картина не столь радужная. Во втором квартале производительность в Японии резко снизилась, в основном из-за того, что потребители стали больше покупать в первом квартале, чтобы избежать повышения налога на потребление. Избавиться от проблем в Еврозоне гораздо сложнее: во втором квартале производительность оставалась без изменений, сейчас она не выше, чем в 2011 г.

Европейским политикам следует поучиться у своих коллег. Федрезерв США и Банк Англии начали быстро внедрять нетрадиционные стимулы, такие как количественное ослабление - покупка государственных облигаций за счет новых денег. Кроме того эти банки в меньшей степени были обеспокоены возобновлением инфляции. Они использовали стратегию обнародования дальнейшей политики, чтобы убедить рынки в том, что не будут спешить с повышением процентных ставок. Оказалось, что они поступают правильно, сохраняя спокойствие: инфляция в обеих странах остается ниже целевого показателя в 2%. Такие стимулы позволяют компенсировать слишком жесткую фискальную политику и держать дефляцию под контролем. Европейский центральный банк (ЕЦБ) отреагировал на мировой финансовый кризис с завидной силой. Но с тех пор процесс затормозился. В еврозоне недооценили угрозу дефляции, повысив процентные ставки в 2011 г., чтобы избежать несуществующей угрозы инфляции. Еврозона также продолжает сопротивляться проведению количественного ослабления.

Демон дефляции

Это дорого стоит. Нельзя обвинять ЕЦБ в таких факторах, как жесткая финансовая экономия и слабость банков, оба из которых подрывают рост. Но он несет ответственность за инфляцию, которая упала до 0.4%, оказалась в опасной близости к отрицательной территории и гораздо ниже целевого показателя почти на уровне 2%. Доверие к его целевым показателям инфляции разрушается: на финансовых рынках снижаются инфляционные ожидания на ближайшие пять лет. Это должно напугать банк – после укоренения таких ожиданий их трудно будет устранить. Низкая инфляция, а еще больше дефляция, приводит к повышению реальных процентных ставок и вынуждает компании, домохозяйства и правительства урезать расходы, чтобы избежать роста долгов.

Действительно, ЕЦБ сталкивается с препятствиями, которые отсутствуют у его коллег. Марио Драги, глава банка, лишен политической поддержки для проведения количественного ослабления, которая есть у его партнеров в Америке, Британии и Японии; влиятельный немецкий Бундесбанк противится этой идее. Многие из крупнейших проблем региона – обременительные налоги, чрезмерное регулирование, негибкие рынки труда – никак не связаны с монетарной политикой. Более того, некоторые утверждают, что если бы ЕЦБ сейчас купил бы государственные облигации, то снял бы напряжение с Италии и Франции, чтобы они могли провести структурные реформы. Это ошибочное мнение. Структурные реформы необходимы, и они, без сомнения, упростили бы работу ЕЦБ. Однако невыполнение политиками своих обязательств - это не основание для банка уклоняться от собственных обязанностей. В любом случае эти реформы дали бы результаты только через несколько лет, а Еврозоне стимулы нужны прямо сейчас.

Принесло бы плоды количественное ослабление? Притом что доходность немецких облигаций ниже 1%, ее дальнейшее снижение не способствовало бы резкому увеличению займов; это также не помогло бы небольшим компаниям, которым банки отказывают в кредитах. Однако массовые закупки государственных облигаций и обнародование дальнейшей политики убедительно говорят о намерении любого центрального банка стимулировать рост и удерживать инфляцию на целевом уровне. Опыт Банка Японии поучителен в этом отношении. В 2001 и 2010 г. он предпринял робкие попытки количественного ослабления. Когда он снова запустил эту политику в прошлом году, то провел уже масштабную операцию, получив политическую поддержку, что было необходимо для избавления от дефляционных ожиданий. Предварительные результаты несколько воодушевляют: ожидания меняются, а это необходимое условие для ускорения роста.

ЕЦБ должен понять, что количественное ослабление и обязательство не паниковать при первых признаках инфляции могут сработать. Это были бы смелые шаги для учреждения, которое обязано обеспечивать низкую инфляцию. Но, как показали центральные банки Америки, Британии и Японии, такая смелость оправдывает себя.