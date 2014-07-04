Почему трейдеры проигрывают?
Торговые идеи

Почему трейдеры проигрывают?

4 июля 2014, 10:40
Serqey Nikitin
Serqey Nikitin
6
864

Очень интересный вопрос, и давайте попробуем в этом разобраться  ( продолжим тему - https://www.mql5.com/ru/blogs/post/69 ).

Для начала определим, что нужно знать трейдеру, чтобы постоянно быть в плюсе? Это текущее направление генерального тренда. Зная текущее направление тренда, можно просто сидеть и ждать, когда нас тренд вывезет в плюс, при условии, что мы встали в позицию в начале тренда, а не в его завершении.


Поэтому отметим важное правило №1: Открывать позицию в начале тренда и ждать его завершения, несмотря ни на какие мелкие откаты.

Ведь основная ошибка трейдера - это фиксирование прибыли при первых признаках отката и повторное открытие позиции по тренду, но уже в его конце, где, как правило, трейдера ждет разворот тренда с резким рывком, что автоматически приводит к большому минусу в сделке. Но этого минуса не было бы, если бы трейдер просто отработал позицию от начала и до конца тренда.

Поэтому отметим важное правило №2: Если зафиксирована прибыль в середине тренда, никогда не открывайте повторную позицию по тренду, а просто ждите очередного разворота тренда.

Далее. Что может стать причиной минуса в сделке? Это не правильно настроенный генеральный тренд. Например: на 12 час графике  -  сигнал на разворот тренда, но при переходе на 1-дневный график -  такой сигнал не наблюдается. Это говорит о том, что выбран относительно мелкий график для генерального тренда, который реагирует на откаты по отношению к более крупному графику. Правильно настроенный генеральный тренд покажет разворот и на более крупном графике.

Поэтому правило №3: при настройке генерального тренда необходимо определять таймфрейм графика с запасом в большую сторону  -  это увеличит надежность Вашей торговой стратегии значительно, несмотря на возможную смену ритма рынка в сторону увеличения волатильности в ближайшем будущем.

Не забывайте, что практически все крупные инвестиционные фонды работают на графиках не ниже недельных. И это неспроста...

И последнее: желание  постоянно находиться в рынке, как правило, всегда приводит к убыткам. Правильная стратегия - определить самые надежные участки рынка для торговли и пропустить все остальное. И самым надежным участком является  начало  нового  тренда,  подтвержденное несколькими индикаторами на генеральном тренде и внутридневном тренде. В этом случае - минимальные риски и максимальная надежность торговли.

 

Пример трендследящей торговой стратегии:

 

Открытие позиции – при совпадении направлений всех индикаторов ( кроме Зиг-Зага, который является эталоном при настройке остальных 3-х индикаторов ).

Закрытие позиции  -  при совпадении направлений 2-х самых быстрых индикаторов. 

 

P.S. Смена сигналов индикаторов:

        Инд.4  -  пересечение с 0 – линией ( + значение – тренд вверх, - значение – тренд вниз),

        Инд.3  -  разворот линии индикатора,

        Инд.7  -  пересечение с 0 – линией ( + значение – тренд вверх, - значение – тренд вниз).

 

 

P.S.S.  Подведем итоги:

        Основная задача Трейдера – Решить вопрос с определением тренда.

Если этот вопрос будет решен, то все остальные вопросы будут решены автоматически ,  и Трейдер получит прибыль уверенно и спокойно.

Вариантов решения этой задачи много, и решения возможны как частичные, так и достаточно полные, и это, естественно,  скажется на размере прибыли за определенный период.

Для тех, кто хочет найти подтверждение эффективности трендследящих стратегий, это книга - Ковел М "Биржевая торговля по трендам. Как заработать, наблюдая тенденции рынка." Питер, 2009г.