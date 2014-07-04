Почему трейдеры проигрывают?

Очень интересный вопрос, и давайте попробуем в этом разобраться ( продолжим тему - https://www.mql5.com/ru/blogs/post/69 ).

Для начала определим, что нужно знать трейдеру, чтобы постоянно быть в плюсе? Это текущее направление генерального тренда. Зная текущее направление тренда, можно просто сидеть и ждать, когда нас тренд вывезет в плюс, при условии, что мы встали в позицию в начале тренда, а не в его завершении.



Поэтому отметим важное правило №1: Открывать позицию в начале тренда и ждать его завершения, несмотря ни на какие мелкие откаты.



Ведь основная ошибка трейдера - это фиксирование прибыли при первых признаках отката и повторное открытие позиции по тренду, но уже в его конце, где, как правило, трейдера ждет разворот тренда с резким рывком, что автоматически приводит к большому минусу в сделке. Но этого минуса не было бы, если бы трейдер просто отработал позицию от начала и до конца тренда.



Поэтому отметим важное правило №2: Если зафиксирована прибыль в середине тренда, никогда не открывайте повторную позицию по тренду, а просто ждите очередного разворота тренда.



Далее. Что может стать причиной минуса в сделке? Это не правильно настроенный генеральный тренд. Например: на 12 час графике - сигнал на разворот тренда, но при переходе на 1-дневный график - такой сигнал не наблюдается. Это говорит о том, что выбран относительно мелкий график для генерального тренда, который реагирует на откаты по отношению к более крупному графику. Правильно настроенный генеральный тренд покажет разворот и на более крупном графике.



Поэтому правило №3: при настройке генерального тренда необходимо определять таймфрейм графика с запасом в большую сторону - это увеличит надежность Вашей торговой стратегии значительно, несмотря на возможную смену ритма рынка в сторону увеличения волатильности в ближайшем будущем.



Не забывайте, что практически все крупные инвестиционные фонды работают на графиках не ниже недельных. И это неспроста...



И последнее: желание постоянно находиться в рынке, как правило, всегда приводит к убыткам. Правильная стратегия - определить самые надежные участки рынка для торговли и пропустить все остальное. И самым надежным участком является начало нового тренда, подтвержденное несколькими индикаторами на генеральном тренде и внутридневном тренде. В этом случае - минимальные риски и максимальная надежность торговли.

Пример трендследящей торговой стратегии:

Открытие позиции – при совпадении направлений всех индикаторов ( кроме Зиг-Зага, который является эталоном при настройке остальных 3-х индикаторов ).

Закрытие позиции - при совпадении направлений 2-х самых быстрых индикаторов.

P.S. Смена сигналов индикаторов:

Инд.4 - пересечение с 0 – линией ( + значение – тренд вверх, - значение – тренд вниз),

Инд.3 - разворот линии индикатора,

Инд.7 - пересечение с 0 – линией ( + значение – тренд вверх, - значение – тренд вниз).

P.S.S. Подведем итоги:

Основная задача Трейдера – Решить вопрос с определением тренда.

Если этот вопрос будет решен, то все остальные вопросы будут решены автоматически , и Трейдер получит прибыль уверенно и спокойно.

Вариантов решения этой задачи много, и решения возможны как частичные, так и достаточно полные, и это, естественно, скажется на размере прибыли за определенный период.

Для тех, кто хочет найти подтверждение эффективности трендследящих стратегий, это книга - Ковел М "Биржевая торговля по трендам. Как заработать, наблюдая тенденции рынка." Питер, 2009г.







