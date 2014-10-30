ФРС говорит: "Прощай, QE!"

Федеральная резервная система США вчера объявила о завершении одного из самых больших экспериментов в своей истории. Программу количественного смягчения (QE) планируют завершить 31 октября.

Программа QE состояла из трех «раундов», на которую было затрачено в общей сложности $3 трлн, официально закрывается — об этом объявили вчера на заседании Федерального комитета по открытым рынкам — FOMC.

Когда только запускали QE, в разгар кризиса 2008 года, программа планировалась как единоразовое экстренное предоставление денег финансовой системе, но за последние шесть лет ФРС использовала ее несколько раз, стараясь восстановить и слабеющий рынок труда, и мрачную ситуацию на рынке жилья, и другие проблемы экономики.

По итогам заседания 28-29 октября Федрезерв также сохранил процентную ставку в диапазоне 0-0,25% годовых. Таким образом, прогнозы экономистов оправдались, но инвесторы отреагировали отрицательно - фондовые индексы США усилили падение, перешли в "красную зону", а доллар, наоборот, начал расти против евро и иены.

Какие еще итоги заседания могут повлиять на поведение рынка сегодня?

Во-первых, Федрезерв не планирует долго сохранять инфляцию ниже целевых 2%, и потому центробанк США, скорее всего, опять не станет торопиться с повышением процентных ставок — если произойдет, то намного позже, чем этого ждет Уолл-стрит. Пока большинство аналитиков предполагают повышение к середине 2015 года.

Во-вторых, Федрезерв подтвердил, что пока стимулирующая политика будет актуальной еще долгое время после завершения программы покупки активов и восстановления экономики.

Что касается того, правильно ли ФРС выбрала момент, чтобы завершить свою программу, аналитики оценивают это по-разному. Например, часть из них считает, что ФРС совершает ошибку. Финансовый аналитик Барбара Каммингс в своем комментарии для New York Times говорит, что регулятор слишком оптимистичен: «Рынок и ФРС подают противоположные сигналы, а прав обычно именно рынок». Согласен с ней и Педро Николачи да Коста из WSJ, который уверен, что ФРС со временем опять вернется к программе. Но сейчас, по его мнению, она свою задачу выполнила. Наконец, эксперт Washington Post считает, что ситуация на рынке действительно улучшилась, но проблем у ФРС все еще много. Начиная от нестабильности на нефтяном и продовольственном рынках, и заканчивая неясностью с тем, когда регулятор начнет повышать процентные ставки.