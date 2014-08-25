Йеллен, вы нас не впечатлили! - рынки валют в замешательстве

Всю прошлую неделю мы ждали выступление председателя ФРС Джанет Йеллен, которое прошло в Джексон-Хоул. Оно состоялось, но рынок как-то не особо впечатлило. По крайней мере, так кажется на первый взгляд.

В течение часа после речи Йеллен основные фондовые индексы США теряли в пределах 0,2%, и только высокотехнологичный Nasdaq держался в плюсе.

Более внятная динамика была видна на валютном рынке: пара евро/доллар теряла 0,5%, отметившись на уровне 1,3223. А в паре доллар/иена впервые с апреля была пробита отметка 104 иены за доллар.

Если вы смотрели на заголовки западных информагентств, то сложилось впечатление, будто Джанет Йеллен не сказала ровным счетом ничего. Впрочем, если не уходить в подробности, ее выступление в целом соответствует атмосфере июльского заседания Федрезерва, на котором руководители ЦБ говорили о постепенном приближении рынка труда США к полной занятости. Йеллен еще отметила, насколько слабость рынка труда связана с недостаточным спросом против постоянных тенденций в экономике.

В вопросе о сроках повышения ставок глава ФРС снова оставила завесу тайны — сказала лишь, что у ФРС "нет механического ответа" на этот вопрос. Не зря фонд PIMCO советовал не обращать внимания на заголовки.

Впрочем, было несколько довольно важных моментов в речи Джанет Йеллен. Например, она говорила о связи заработной платы с рынком труда в целом: "Исторически зарплаты были очень чувствительны к динамике на рынке труда. Сейчас оба показателя - и номинальная заработная плата, и реальная - указывают на слабость на рынке труда".

С другой стороны, Йеллен не опровергала возможность более раннего повышения ставок, если ситуация на рынке труда будет улучшаться достаточно быстрыми темпами. В центре внимания также была информация о том, что основной целью монетарной политики ФРС, как и прежде, является обеспечение максимальной трудовой занятости при сохранении ценовой стабильности. И поэтому важно оценить интервал времени, который может потребоваться для сокращения разрыва между текущими показателями и максимальным уровнем занятости.

Гарантировать адекватность оценок сейчас сложно из-за трудностей в плане изменений архитектуры американского рынка труда (медленно сокращается уровень трудового соискательства среди трудоспособного населения, а также появляется большое количество контрактных и частично-занятых вакансий). Еще одна причина - вероятность того, что рецессия могла повлечь за собой соответствующие долговременные структурные изменения.

По мнению экспертов, пятничные выступления Джанет Йеллен и Марио Драги создали своеобразный задел для продолжения ослабления европейской валюты и роста доллара.