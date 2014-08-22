Фонд защиты вкладчиков направил 19,3 млрд рублей для выплат вкладчикам крымских банков

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 августа. /ИТАР-ТАСС/. Фонд защиты вкладчиков /структура Агентства по страхованию вкладов в Крыму/ направил 19,3 млрд рублей для выплат 169 тыс вкладчиков крымских банков, говорится в сообщении фонда.

Фонд уже выплатил более 16 млрд рублей.

Выплаты осуществляются через зачисление денежных средств на счета вкладчиков, открытые в банках-агентах - Черноморском банке развития и реконструкции /ЧБРР/, Российском национальном коммерческом банке /РНКБ/ и Генбанке.

В настоящее время ФЗВ принимает заявления на получение компенсаций от клиентов 38 банков /ПриватБанк, Имэксбанк, "Киевская Русь", ВиЭйБи банк, Терра банк, Финростбанк, "Финансы и Кредит", "Финансовая инициатива", Акцент-банк, Авант-банк, Марфин банк, Укрсоцбанк, УкрСиббанк, Дельта банк, Городской коммерческий банк, Банк Форум, Автокразбанк, Платинум банк, Ощадбанк, "Пивденный", Укргазбанк, "Крещатик", Украинский инновационный банк, Государственный экспортно-импортный банк Украины, Финбанк, Пивденкомбанк, Еврогазбанк, "Пиреус банк МКБ", Брокбизнесбанк, "Даниэль", "Капитал", "Клиринговый дом", "Надра", Реал банк, "Аркада", "Райффайзен Банк Аваль", Экспресс-банк, Энергобанк/.