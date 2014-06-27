5 причин, чтобы поплакать о Barclays

Новый день — новый скандал с Barclays. Как мы с вами помним, британский банк был обвинен прокуратурой штата Нью-Йорк в мошенничестве со своим «темным пулом». Акции банка уже упали более, чем на 5 %. Wall Street Journal на пальцах объясняет, почему для Barclays эти события можно назвать убийственными.

Это совпало со временем, когда финансовые наказания провинившихся банков становятся просто гигантскими. Если вина Barclays будет доказана, это обойдется банку экстремально дорого. Не верите? Спросите у BNP Paribas, на который уже повесили штраф, превышающий его годовую прибыль.

Обвинения выглядят на редкость некрасиво. Просто отвратительно. Банк обвиняется не просто в том, что «темный пул» он формировал исключительно путем обогащения высокочастотных трейдеров и других агрессоров. Гораздо серьезнее то, что остальным своим клиентам Barclays на голубом глазу утверждал, что защищает их от мерзких высокочастотников и ни одному хаму не будет позволено рисковать тугими кошельками своих партнеров.

Репутация Barclays и до нынешнего момента не отличалась особой белизной. Например, на протяжении нескольких последних лет банк восстанавливает утраченное доверие в Британии — после того, как совместно с несколькими другими крупными финансовыми организациями поучаствовал в скандале о махинациях с LIBOR. На этом фоне новая волна брошенных камней рискует серьезно повредить Barclays.

Всё происходило уже во время правления Энтони Дженкинса. Генеральный директор банка, Энтони Дженкинс, стоит у руля компании не очень давно — с августа 2012 года. Поэтому, казалось бы, он мог бы смело скидывать все обвинения на своих предшественников, если бы не одна неудобная деталь. Американская прокуратура утверждает, что обман клиентов был масштабным и регулярным, и происходил вплоть до нынешней весны.