Фондовая Америка притихла

Сегодня американские фондовые фьючерсы показывают очень спокойную динамику перед открытием рынков, потому что инвесторы ждут выступления Джанет Йеллен. На премаркете фьючерсы на Dow Jones и Nasdaq скользнули вниз на 0,01%, фьючерс на S&P 500 “похудел» на 0,04%.



Планируется большая активность в телекоммуникационном секторе: T-Mobile и Sprint Corp начинают ценовую войну между собой, после того, как их сделка по слиянию сорвалась. На премаркете снизились котировки акций Home Depot (после заявления о смене руководства). 0,74% прибавили акции Gap после отчета о прибыли, превысившей ожидания аналитиков.



