Фондовая Америка притихла

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Сегодня
американские фондовые фьючерсы показывают
очень спокойную динамику перед открытием
рынков, потому что инвесторы ждут
выступления Джанет Йеллен. На премаркете
фьючерсы на Dow Jones и Nasdaq
скользнули вниз на 0,01%, фьючерс
на S&P 500 “похудел» на
0,04%.
Планируется большая активность в телекоммуникационном секторе: T-Mobile и Sprint Corp начинают ценовую войну между собой, после того, как их сделка по слиянию сорвалась. На премаркете снизились котировки акций Home Depot (после заявления о смене руководства). 0,74% прибавили акции Gap после отчета о прибыли, превысившей ожидания аналитиков.