Взгляд на текущую ситуацию. EURUSD (обновлен)

EURUSD.

Ситуации с прошлой недели по паре не изменилась на периодах W1 и D1, открыт сильный канал с направлением движения вниз. Так пока мы и не сумели уверенно пробить уровень 23,6%.

Свойства последнего открытого канала:EURUSD,Weekly: Volatility of channel = 0.602, Spike of channel = 1.000, Spike of breakthrough = 0.556, Force of breakthrough = 2.81, Relative wave length of breakthrough = 0.50, RSI Exp , RSI Simple.

Свойства каналов будем делить на плохие, хорошие, очень хорошие и соответственно выделять их нужным цветом.

W1.





D1.





На D1 картина прежняя, открыт сильный канал. Сильный сигнал вниз на D1.

Смотрим более краткосрочно.

H4.





Последний канала еще не открыт. Его свойcтва: Pivot Channels EURUSD,H4: Volatility of channel = 0.656, Spike of channel = 0.733, RSI Exp. Этот канал является дочерним каналом открытого канала, который мы видели на старших ТМ.

Если будет ближайшие часы прорыв и статистика волны прорыва будет хорошей, то пойдем уверенно пробивать уровень 23,6%.

H1.





На H1 нет ничего нового.

M30.





Свойства последнего открытого канала: EURUSD,M30: Volatility of channel = 0.504, Spike of channel = 0.750, Spike of breakthrough = 0.000, Force of breakthrough = 1.09, Relative wave length of breakthrough = 1.00, RSI Exp , RSI Simple. Этот также является дочерним каналом тому большому который мы видели на старших ТМ. Индикатор не показывает эту подчиненность из-за ограничений загружаемой истории на этом ТМ. Нужно просто помнить, что есть большой родительский канал.

Этот канал реализует микро-тренд направленный вниз.





Изменения картины.

M15.





Открыт новый канал:EURUSD,M15:Volatility of channel = 0.576, Spike of channel = 1.222, Spike of breakthrough = 1.727, Force of breakthrough = 0.44, Relative wave length of breakthrough = 1.43, RSI Exp





Свойства канала говорят, что движение вверх вряд ли будет большим, и следовало воздержатся от входа в рынок при ого открытии.








