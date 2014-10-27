ЕЦБ обнародовал результаты стресс-тестов

Вчера ЕЦБ опубликовал результаты стресс-тестов 130 самых крупных банков еврозоны. В «черный список» попали 25 кредиторов, которые продемонстрировали недостаток внутренниъ финансовых резервов на случай экономического кризиса. Им рекомендуется нарастить свои резервы. Впрочем, 12 из 25 банков, не прошедших проверку, уже успели восполнить недостаток (проверка длилась явно не один день, поэтому время у банков было).



В список банков, не прошедших тестирование, вошли банки в основном из южных регионов. Так, в нем 4 итальянских, 2 словенских, 2 греческих банка, по одному из Ирландии, Португалии, Кипра, Австрии. Самая крупная нехватка капитала — у итальянца Monte dei Paschi di Siena. Ему не хватает 2,11 млрд евро. Львиная доля других фигурантов списка имеют дефицит менее 1 млрд евро.

Во время регулярных стресс-тестов ЕЦБ выясняется, каким образом банк будет реагировать на разнообразные возможные потрясения. Кредиторов проверяют на бегство инвесторов с рынка, сворачивание финансовых реформ, ухудшение банковских балансов и еще на ряд других стрессовых ситуаций.