EUR/USD: CFTC – за рост, фундамент – за дальнейшее падение

Добрый день!

Вот и подошла ключевая неделя, на которой ФРС, с высокой долей вероятности, полностью свернет программу количественного смягчения (QE). Результаты заседания FOMC мы узнаем в среду, вечером. Также сегодня стало известно, что 24 крупных банка Евросоюза не прошли стресс-тест от ЕЦБ, что не является позитивным фактором для единой валюты и рынок может в понедельник открыться гэпом вниз. Но в целом напомним два ключевых фактора, которые буду продолжать толкать евро вниз: экономический рост в Штатах набирает обороты, а в Еврозоне наоборот – буксует. Второй фактор – это диаметрально-противоположное направление денежно-кредитных политик. Если Федрезерв идет в сторону ужесточения, то ЕЦБ наоборот – смягчает монетарную политику.

EUR/USD

Если взглянуть на свежие данные отчета CFTC, можно увидеть, что операторы продолжают наращивать длинную позицию по евро, что и так уже отразилось на значительном перекосе в балансе покупок/продаж (340к против 132к). Цифры из отчета явно указывают на рост евро, хоть рост евро и не подтверждается фундаментальной стороной. Но стоит быть начеку.

Первая продажа по евро – от пробитого восходящего канала, который на дневном графике очень напоминает перевернутый флаг:

Sell Limit 1.2750, Stop Loss 1.2800, Take Profit 1.2650; 1.2575.

Также цена уперлась падающей звездой в медиану, от которой логично продавать по текущим ценам (1.2670) с целью 1.2500:

GBP/USD

По данным отчета CFTC баланс покупок/продаж находится практически в равновесии, поэтому возможны движения в обе стороны.

По стерлингу ожидаем отскок от дневного нисходящего канала:

Sell Limit 1.6155, Stop Loss 1.5205, Take Profit 1.6005.

USD/JPY

Йена пробила уровень сопротивления 107.90 и откатив к нему, уперлась в пробитый уровень молотами. Также по японской валюте есть вероятность формирования флага, что подтверждает северный сценарий:

Поэтому по йене рассматриваем покупки по текущим ценам 108.15 (стоп – 50 пунктов) с целью 109.80.

NZD/USD

По новозеландской валюте поставим отложенный ордер на продажу от пробитого восходящего канала, который на дневном графике очень похож на перевернутый флаг:

Sell Limit 0.7910, Stop Loss 0.7960, Take Profit 0.7730.

Самые свежие наши обзоры попадают на сайт Армады Маркетс: www.armadamarkets.com/ru/analitika-foreks

За свежими новостями, торговыми идеями можно следить через наш твиттер: www.twitter.com/ArmadaMarkets_R

Про модификацию отложенных ордеров можно узнать здесь: www.youtube.com/watch?v=rCiqcmrte0s&feature=youtu.be&hd=1

Напомним, что материал предоставлен исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для совершения каких-либо сделок на финансовых рынках. Торговля на финансовых рынках сопряжена с повышенным риском.

Олег Свиргун, аналитик Armada Markets