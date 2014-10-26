Новости от Andrey Khatimlianskii

Совсем скоро в маркете будет доступно еще одно обновление Илана, на этот раз - с сигналом от индикатора TraderDream Evolution! Хорошая новость: вам не придется дополнительно покупать индикатор, он встроен в советника.



Просто выберите в настройках стартового сигнала "TraderDream signal", настройте Period и Type для МА, используемой в индикаторе, и советник начнет работать по новому алгоритму.



Как всегда, обновление абсолютно бесплатно доступно всем покупателям.

Ilan для MetaTrader 5 - https://www.mql5.com/ru/market/product/492

Оригинальный Ilan для MetaTrader 4 - https://www.mql5.com/ru/market/product/1332

