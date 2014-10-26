Почему богатые остаются богатыми? Они инвестируют не так, как все

BBC Capital

Когда у нас есть немного денег, которые можно вложить, мы могли бы купить на них бумаги взаимных фондов, или какие-нибудь акции. Можем мы и плюнуть на все и потратить их на шестой айфон. А действительно богатые люди действуют по-другому. Они часто размещают свои деньги в недвижимость, предметы искусства, или прямо инвестируют в нравящиеся им бизнесы — причем в те, о которых большинство из нас может только мечтать. То, как эта тонкая прослойка инвесторов размещает свои капиталы, отличает их от большинства из нас. И еще навевает на них легкий флер таинственности.

Инвестиции только для богатых

У богатых людей есть доступ к ряду инвестиций, о существовании или возможности которых большинство рядовых участников рынка даже не знают.

Закрытые фонды — это долгосрочные инвестиции, куда деньги вкладываются минимум на пять лет, и они предлагают очень широкий доступ к огромным прибылям и высоким заработкам.

Например, очень перспективная область инвестиций — лизинг самолетов, рассказывает Иэн Марш, руководитель компании, управляющей активами Яна Флеминга.

Его клиенты работают с компанией, которая вкладывает деньги инвесторов в покупку самолетов. Затем самолеты сдаются в аренду крупным авиакомпаниям — например,

Доходность составляет примерно 9% годовых. Для сравнения — средний доход на одну акцию компании, входящей в S

— порядка 3%.

Gladstone Land —

Emirates Airlines.&P 500Минимальная инвестиция в этот фонд составляет 10 000 евро, а первоначальный одноразовый сбор составляет 5% от суммы вложений. Еще один пример — очень богатые держатели капитала в Великобритании и США скупают сельскохозяйственные угодья. Здесь есть «дальний прицел»: растет мировое население, спрос на продукты тоже увеличивается, а те, кто владеет крупными пахотными угодьями, не пропадут никогда. Пахотная земля — ограниченный ресурс, поэтому в него очень замечательно и быстро вкладываются люди, имеющие деньги. Хорошая земля сегодня может дать инвестору примерно 4% в год, плюс ежегодно растущую цену участка. Есть, кстати, компании «для богатых», которые состоят в публичных листингах. Их акции вы вполне можете купить самостоятельно на фондовом рынке. Например,американская компания, которая как раз и занимается скупкой сельхозугодий.

Инвестиции в стартапы

Это вполне естественно для богатых людей, которые покупают бизнесы один за другим, вкладываются в самые разные отрасли деятельности. Например, Джошуа Колман вкладывает капитал в множество компаний, главным образом, технологического сектора и профессиональных сервисных услуг. У него есть доля в таком количестве компаний, что он не может дать их точное число. «Их много», - говорит он.

Google,

Обычно он инвестирует более 1 миллиона долларов, чтобы получить часть компании. Этим занимается, разумеется, не он сам напрямую, а специально созданная армия из профессиональных брокеров и аналитиков. Дэвид Роуз, нью-йоркский предприниматель и автор книги «Ангел инвестиций: справочник по тому, как делать деньги и получать удовольствие от стартапов», говорит: «Это — очень забавно и весело — видеть, как растет и развивается компания, которую поставил на ноги лично ты, причем не сделав ничего, кроме как вложив туда немного денег. Представьте себе, что вы приходите вкогда она находилась еще на уровне стартапа. Вы еженедельно сможете наблюдать за ее основателями, выращивать ее как ручного котенка и смотреть, как она учится перепрыгивать с кресла на диван и ходить в лоток. Это безумно интересно!».

Мистер Роуз скромно умалчивает о том, что это может быть еще и прибыльно. Хотя, конечно же, инвесторы ставят свои вложения под угрозу — 50% стартапов в конце концов становятся банкротами, по словам Роуза. Он инвестирует в компании 50 000 — 100 000 долларов, и признается, что на некоторых инвестициях сделал миллионы, которые с лихвой окупили потерянные деньги.

Инвестиции в страсть

Инвестиции «в страсть» — действительно доступное только богатым удовольствие. Предметы искусства, автомобили, часы, вино, музыкальные инструменты — всё это находит свою ценность в мире небедных людей. Их покупают не только потому, что многие из этих предметов сами по себе являются инвестицией и дорожают каждый день. Миллионеры действительно наслаждаются ими, используют их, смотрят на них, гордятся и хвастаются друг перед другом. «Эти инвестиции всегда совершаются не только головой, но и сердцем», - говорит Гай Хадсон, исполнительный директор и глава отдела развития бизнеса в Stonehage Investment Partners. Самое интересное — что это приносит не только эстетическое наслаждение, но и деньги. Согласно исследованию компании Хадсона, ценность «инвестиций в страсть» повысилась за 2013 год почти на 15%. Есть несколько стандартных способов инвестировать в страсть (в зависимости, конечно, от предмета страсти). Например, Винный Инвестиционный Фонд требует минимальных вложений в размере 10 000 евро. Есть и другие фонды, интересы которых сосредоточены на искусстве или автомобилях. Некоторые из них могут потребовать рекомендаций, поэтому вы не обязательно в состоянии купить акции фонда, даже если сможете себе позволить заплатить первоначальный сбор. Еще один способ — аукцион. Там можно купить картины или скульптуры, предметы искусства по доступной цене (разумеется, если это не будет Ван Гог или Модильяни). И вот тут уже надо угадать, в «правильного» ли творца вы вкладываете деньги.

RBC

Очень многие богачи в качестве копилки для собственных денег используют недвижимость, как рассказывает Пол Паттерсон, заместитель председателя в Управлении Благосостояниемв Торонто. Кто-то выкупает готовую коммерческую недвижимость, кто-то строит дорогущие кондоминиумы в Лондоне, Нью-Йорке, Франкфурте и других деловых центрах мира. Многие из этих площадей рассчитаны на последующую продажу, но многие миллионеры спокойно живут на своей собственной жилплощади, когда путешествуют. «Несколько домов в различных местах мира — это очень удобно, а еще они имеют высокую ценность в долгосрочной перспективе, особенно если находятся не в Перу и не в Мозамбике», - говорит нам господин Паттерсон. Вряд ли средний потребитель будет в состоянии купить квариру в шикарном районе Нью-Йорка, но можно попробовать купить еще один дом в своем собственном районе: если речь не идет о городах наподобие Детройта, недвижимость — это актив, который каждый год повышает свою стоимость, причем в России она еще и делает это гораздо быстрее, чем общий рынок. Есть масса акционерных обществ, которые выкупают коммерческую и жилую недвижимость. Их ценные бумаги может купить любой игрок фондового рынка.

Bryan Borzykowski, журналист BBС Capital. Перевод - Anomalia