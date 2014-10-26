Почему богатые остаются богатыми? Они инвестируют не так, как все

Инвестиции только для богатых
У богатых людей есть доступ к ряду инвестиций, о существовании или возможности которых большинство рядовых участников рынка даже не знают. Закрытые фонды — это долгосрочные инвестиции, куда деньги вкладываются минимум на пять лет, и они предлагают очень широкий доступ к огромным прибылям и высоким заработкам. Например, очень перспективная область инвестиций — лизинг самолетов, рассказывает Иэн Марш, руководитель компании, управляющей активами Яна Флеминга. Его клиенты работают с компанией, которая вкладывает деньги инвесторов в покупку самолетов. Затем самолеты сдаются в аренду крупным авиакомпаниям — например, Emirates Airlines. Доходность составляет примерно 9% годовых. Для сравнения — средний доход на одну акцию компании, входящей в S&P 500 — порядка 3%. Минимальная инвестиция в этот фонд составляет 10 000 евро, а первоначальный одноразовый сбор составляет 5% от суммы вложений. Еще один пример — очень богатые держатели капитала в Великобритании и США скупают сельскохозяйственные угодья. Здесь есть «дальний прицел»: растет мировое население, спрос на продукты тоже увеличивается, а те, кто владеет крупными пахотными угодьями, не пропадут никогда. Пахотная земля — ограниченный ресурс, поэтому в него очень замечательно и быстро вкладываются люди, имеющие деньги. Хорошая земля сегодня может дать инвестору примерно 4% в год, плюс ежегодно растущую цену участка. Есть, кстати, компании «для богатых», которые состоят в публичных листингах. Их акции вы вполне можете купить самостоятельно на фондовом рынке. Например, Gladstone Land — американская компания, которая как раз и занимается скупкой сельхозугодий.
Инвестиции в стартапы
Это вполне естественно для богатых людей, которые покупают бизнесы один за другим, вкладываются в самые разные отрасли деятельности. Например, Джошуа Колман вкладывает капитал в множество компаний, главным образом, технологического сектора и профессиональных сервисных услуг. У него есть доля в таком количестве компаний, что он не может дать их точное число. «Их много», - говорит он.Обычно он инвестирует более 1 миллиона долларов, чтобы получить часть компании. Этим занимается, разумеется, не он сам напрямую, а специально созданная армия из профессиональных брокеров и аналитиков. Дэвид Роуз, нью-йоркский предприниматель и автор книги «Ангел инвестиций: справочник по тому, как делать деньги и получать удовольствие от стартапов», говорит: «Это — очень забавно и весело — видеть, как растет и развивается компания, которую поставил на ноги лично ты, причем не сделав ничего, кроме как вложив туда немного денег. Представьте себе, что вы приходите в Google, когда она находилась еще на уровне стартапа. Вы еженедельно сможете наблюдать за ее основателями, выращивать ее как ручного котенка и смотреть, как она учится перепрыгивать с кресла на диван и ходить в лоток. Это безумно интересно!».
Мистер Роуз скромно умалчивает о том, что это может быть еще и прибыльно. Хотя, конечно же, инвесторы ставят свои вложения под угрозу — 50% стартапов в конце концов становятся банкротами, по словам Роуза. Он инвестирует в компании 50 000 — 100 000 долларов, и признается, что на некоторых инвестициях сделал миллионы, которые с лихвой окупили потерянные деньги.
Инвестиции в страсть
Инвестиции «в страсть» — действительно доступное только богатым удовольствие. Предметы искусства, автомобили, часы, вино, музыкальные инструменты — всё это находит свою ценность в мире небедных людей. Их покупают не только потому, что многие из этих предметов сами по себе являются инвестицией и дорожают каждый день. Миллионеры действительно наслаждаются ими, используют их, смотрят на них, гордятся и хвастаются друг перед другом. «Эти инвестиции всегда совершаются не только головой, но и сердцем», - говорит Гай Хадсон, исполнительный директор и глава отдела развития бизнеса в Stonehage Investment Partners. Самое интересное — что это приносит не только эстетическое наслаждение, но и деньги. Согласно исследованию компании Хадсона, ценность «инвестиций в страсть» повысилась за 2013 год почти на 15%. Есть несколько стандартных способов инвестировать в страсть (в зависимости, конечно, от предмета страсти). Например, Винный Инвестиционный Фонд требует минимальных вложений в размере 10 000 евро. Есть и другие фонды, интересы которых сосредоточены на искусстве или автомобилях. Некоторые из них могут потребовать рекомендаций, поэтому вы не обязательно в состоянии купить акции фонда, даже если сможете себе позволить заплатить первоначальный сбор. Еще один способ — аукцион. Там можно купить картины или скульптуры, предметы искусства по доступной цене (разумеется, если это не будет Ван Гог или Модильяни). И вот тут уже надо угадать, в «правильного» ли творца вы вкладываете деньги.
Инвестиции в недвижимость
Очень многие богачи в качестве копилки
для собственных денег используют
недвижимость, как рассказывает Пол
Паттерсон, заместитель председателя
в Управлении Благосостоянием RBC
в Торонто.
Кто-то выкупает готовую коммерческую
недвижимость, кто-то строит дорогущие
кондоминиумы в Лондоне, Нью-Йорке,
Франкфурте и других деловых центрах
мира. Многие из этих площадей рассчитаны
на последующую продажу, но многие
миллионеры спокойно живут на своей
собственной жилплощади, когда
путешествуют. «Несколько домов в
различных местах мира — это очень
удобно, а еще они имеют высокую ценность
в долгосрочной перспективе, особенно
если находятся не в Перу и не в Мозамбике»,
- говорит нам господин Паттерсон.
Вряд ли средний потребитель будет в
состоянии купить квариру в шикарном
районе Нью-Йорка, но можно попробовать
купить еще один дом в своем собственном
районе: если речь не идет о городах
наподобие Детройта, недвижимость —
это актив, который каждый год повышает
свою стоимость, причем в России она еще
и делает это гораздо быстрее, чем общий
рынок.
Есть масса акционерных обществ, которые
выкупают коммерческую и жилую
недвижимость. Их ценные бумаги может
купить любой игрок фондового рынка.
Bryan Borzykowski, журналист BBС Capital. Перевод - Anomalia