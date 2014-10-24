В четверг Европа «позеленела»

Торги на европейских площадках в четверг завершились в «зеленой» зоне. Этому поспособствовали неожиданно хорошие данные о деловой активности и позитивные данные корпоративной отчетности.

Так, Stoxx Europe 600 закончил день с повышением на 0,7% (предварительно напугав инвесторов, «сбегав» вниз на 1,1%. Dow Jones Euro Stoxx 50 в четверг прибавил 1,19%. FTSE 100 повысился на 0,3%. САС 40 прибавил 1,28%, DAX окреп на 1,20%.

Аналитики прогнозируют в ближайшем будущем крайне медленное, но все-таки повышение экономики Европы.

Напомню, PMI (сводный индекс менеджеров по закупкам) в 18 странах еврозоны в октябре выросла. Подъем демонстрирует и график производственной активности. А вот активность в сфере услуг в Германии и Франции упала.

Выросли акции различных компаний, в том числе итальянской Saipem SpA (+1,8%), французского производителя алкоголя Pernod Ricard (+2,2%), Nokia Oyj (+3,5%), Logitech International SA (+6,6%). Упал Unilever (— 3,7%), подешевели акции Michelin (— 4,9%).