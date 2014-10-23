Фьючерсы на индексы США растут на статистике из Европы

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Фьючерсы на индексы Уолл-Стрит подросли на позитивной статистике деловой активности из Европы. Видимо, инвесторы сегодня ощутили определенный подъем надежд на то, что экономика все-таки избежит рецессии, и продолжится устойчивый рост.



К моменту 17.13 мск фьючерс на DJIA вырос на 0,79%; на NASDAQ — окреп на 0,76%; на S&P 500 — на 0,73%, до 1939 пунктов.

Драйвером к росту фьючерсов Уолл-стрити стала публикация PMI Европы. Этот индекс, который оценивает деловую активность в промпроизводстве и сфере сервиса, показал положительную динамику, побив даже прогнозы аналитиков. На фоне мрачных данных, непрерывно поступавших из Европы на протяжении последних нескольких недель, эта статистика стала лучом света и воодушевила инвесторов.



"Европа находится в центре внимания инвесторов", — прокомментировал ситуацию агентству Bloomberg экономист Commerzbank AG в Лондоне Питер Диксон (Peter Dixon).

Способствует подъему на Уолл-стрит и сезон Большой Отчетности. Сегодня свои данные за третий квартал продемонстрировала Caterpillar Inc., и эти данные были весьма позитивными: чистая прибыль выросла на 5,5%, и прогноз прибыли по акции тоже вырос. В итоге ожидается рост капитализации компании сразу же после открытия американских рынков. И, наконец, американский автомобилестроительный патриарх General Motors продемонстрировал рост чистой прибыли, который по отношению к аналогичному периоду 2013 года вырос вдвое, что определенно обрадует инвесторов и, скорее всего, повысит цену акций гиганта.

