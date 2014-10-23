Пара USD/JPY ожидает новостей из США

Уверенную поддержку паре оказывает текущее усиление USD накануне сегодняшних публикаций в США. Так, вскоре по ту сторону Атлантики станут известны данные по первичным обращениями за пособием по безработице (прогноз 282 тыс) и производственный индекс PMI от Markit (ожидается 57,0 пунктов).

Между тем объем покупок иностранных облигаций японскими инвесторами сократился практически до 1,17 млрд иен. Индекс деловой активности в производственном секторе в октябре улучшился до 52,8 пункта.

«Несмотря на усиление восходящего импульса, маловероятно, чтобы текущий рост USD позволил паре преодолеть сильное сопротивление 107,50/55. Однако лишь пробой отметки 106,80 вниз укажет на ослабление восходящего давления», — считает один из экспертов UOB Group.

Пара USD/JPY: Важные уровни



На данный момент рост доллара против иены составляет 0,43% (107,67). Ближайшее сопротивление ожидается на 107,92 (21-дневная скользящая средняя), а затем на 108,15 (максимум 10 октября) и 108,32 (максимум 9 октября). Поддержки, вероятно, расположатся на 107,11 (минимум 23 октября), 106,78 (минимум 22 октября) и 106,42 (линия Тенкан-сен).