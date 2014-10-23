Huawei - новый конкурент Apple и Samsung в премиум-классе

По итогам III квартала 2014 года Huawei продала 16,8 млн смартфонов — это на 26% больше, чем в прошлом году. Более позитивная статистика для компании — более, чем в два раза увеличились продажи смартфонов премиум-класса. А это значит, что смартфоны компании впервые составили конкуренцию Samsung и Apple в этом сегменте. По мнению экспертов, для закрепления позиций компании необходимо всего лишь поработать над популяризацией бренда.

К слову, Huawei уже заявила, что увеличит маркетинговый бюджет на 30%. «Мы постепенно завоевываем нишу на рынке дорогих смартфонов, особенно наше внимание приковано к повышению уровня продаж за рубежом», - рассказал Reuters руководитель маркетинговой службы Huawei Шао Ян.

Согласно отчету компании Huawei, 34% всех проданных ими смартфонов имели доступ к технологии 4G/LTE, что автоматически причисляет эти аппараты к сегменту дорогих смартфонов. Таким образом, Huawei впервые вступила в конкуренцию с признанными лидерами рынка смартфонов премиум-класса – корпорациями Samsung и Apple. Так, смартфоны компании Apple занимают 16,9% рынка, а у Samsung — 30%.

Именно неудачи южнокорейского гиганта в продажах флагманских устройств привели к росту продаж смартфонов от Huawei, что позволило компании отвоевать 5,5% мирового рынка смартфонов.

Успех китайского производителя примечателен, что компания перешла из разряда специализировавшихся на продаже бюджетных смартфонов (наряду с Lenovo и ZTE Corp) и все усилия сейчас прикладывает к продвижению бренда в США и Европе.

«Выход iPhone 6 и iPhone 6 Plus серьезно ударил по позициям почти всех мобильных вендоров, поскольку новые аппараты Apple вызвали ажиотаж на рынке. Однако Huawei показал серьезную устойчивость на рынках развитых стран, где продажи у компании были даже лучше, чем в Китае», — констатирует аналитик рынка мобильной связи TrendForce Алан Чен.

Эксперт отметил, что основными преимуществами китайских смартфонов были и остаются выгодная цена и отличный функционал.

За три квартала этого года Huawei поставила на мировые рынки 51 млн смартфонов. До конца года компания планирует довести эту цифру до 80 млн. Все ставки на увеличение количества продаж делаются на последние месяцы — как правило, на них приходятся большие покупки, т. к. все готовятся к новогодним праздникам.

Кроме того, компания планирует наращивать свое присутствие на Ближнем Востоке, в Африке и Юго-Восточной Азии.