Нацбанк Украины уничтожил в шредере купюры на 48 млн гривен

Сегодня СМИ обсуждают необычную и отчасти удивительную новость, почему-то ставшую только сейчас интересной. В отделении Национального банка Украины в Крыму уничтожили в измельчителе бумаги («шредер») 48 миллионов гривен. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Следственное управление МВД по республике Крым уже возбудило уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Преступникам грозит до пяти лет лишения свободы.

По информации газеты, в мае этого года Нацбанк Украины прекратил обслуживание операций крымских банков, а также отозвал лицензию у Черноморского банка развития и реконструкции. Кредитная организация обжаловала это решение, подав иск на 5,5 млн гривен, которые зависли на его счете в Нацбанке Украины. В результате суд запретил вывоз денег из крымского управления регулятора.

Когда представители банка и полицейские приехали в здание Нацбанка в Симферополе, обнаружили там сотрудников, которые уничтожали арестованные деньги.

«Прямо в хранилище крымского офиса Нацбанка стоял шредер. И сотрудники банка из руководящего состава резали деньги», — пояснил помощник первого вице-премьера Крыма Владимир Гарначук. Как выяснили потом спецслужбы, с 5 по 7 мая по приказу Киева было уничтожено 48 миллионов гривен (145,6 миллионам рублей). Чтобы предотвратить хищение денежных купюр, Киев наблюдал за процессов через веб-камеры.



В результате вмешательства полиции удалось сохранить 3,7 миллиарда гривен (более 11 миллиардов рублей). Также сотрудники правоохранительных органов пресекли возможный вывоз из Крыма монет и слитков золота на 600 миллиардов гривен (1,8 миллиардов рублей). Судьбу арестованных денег и ценностей хозяйственный суд Крыма решит в конце июля.