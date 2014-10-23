Западные инвесторы просят Медведева изменить закон о персональных данных

На заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) в начале этой недели западные бизнесмены высказали в адрес премьер-министра Дмитрия Медведева свою просьбу срочно изменить закон о хранении персональных данных россиян на территории страны. Об этом сегодня сообщает газета «Коммерсантъ».

По информации издания, на том заседании КСИИ бизнесмены сообщили премьер-министру, что уже отправили свои предложения главе Минкомсвязи Николаю Никифорову и главе МЭР Алексею Улюкаеву. Министерства комментариев не дают, а соавтор законопроекта Вадим Деньгин обещал, что в течение двух-трех недель встретится с бизнесменами и обсудит их предложения.

Члены КСИИ, куда входят компании Ford, Nestle, Unilever, UniCredit, Carlsberg и другие, справедливо переживают, что новые требования создадут огромные сложности для всех работающих в России компаний, особенно в части управления персоналом, с поставками, в проведении бухгалтерских и финансовых операций, передаче служебной корреспонденции и даже в использовании внутренних сетей предприятий.

Чего конкретно просят бизнесмены? Они предлагают внести в закон поправки, которые уточнят понятия «оператор персональных данных» (сейчас под него попадают компании, обрабатывающие персональные данные собственных сотрудников в рамках трудового законодательства), «информационно-телекоммуникационная сеть» (в него сейчас входят в том числе в внутрикорпоративные сети). О сложностях работы систем с «облачным» хранением данных также писали недавно.

Кроме того, экстренный запуск закона (вступает в силу 1 января 2015 года вместо ранее запланированной даты в 1 сентября 2016 года) может повлечь полную остановку добросовестных законопослушных предприятий.