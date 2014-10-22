EUR/USD: QE по-европейски и свеженапечатанные евро

Доброго времени суток!

ЕЦБ начал реализацию программы количественного смягчения! Европейский центробанк запустил QE 20 октября, выкупив обеспеченные ипотекой краткосрочные долговые обязательства у двух французских эмитентах. По рыночным слухам, это были крупнейшие французские банки – BNP Paribas SA и Societe Generale. Также сегодня были новости, что регулятор купил без предупреждения испанские облигации. Как обещает ЕЦБ, раз в неделю он будет сообщать о том, какие активы приобрел. Но в целом можно сказать, что процесс пошел. И этот процесс продолжит дальнейшее закономерное падение евро, на котором можно неплохо заработать.

А теперь перейдем непосредственно к рынку.

EUR/USD

Евро так и не смогло закрепиться выше зоны сопротивления 1.2650-1.2750 и сейчас опять устремилось вниз. Цели остаются пока все те же – ждем поддержки 1.2120, после чего тестирования 1.2050:

Продавать евро будем от пробитого перевернутого флага:

Sell Limit 1.2715, Stop Loss 1.2765, Take Profit 1.2580.

А вот можно попробовать. Небольшим лотом, купить евро от уровня 1.2630:

Buy Limit 1.2630, Stop Loss 1.2580, Take Profit 1.2730. Но сделка – с риском, так как против тренда.

GBP/USD

Стерлинг продолжаем ждать у дневного нисходящего канала:

Sell Limit 1.6180, Stop Loss 1.6230, Take Profit 1.6020.

NZD/USD

Первая продажа новозеландца – по текущим (1.7940) со стопом в 50 пунктов – на дневном графике мы оттолкнулись от 23.6% уровня Фибо плюс закрылись падающей звездой. В данный момент возвращаемся обратно в нисходящий канал.

А вот вторая продажа – после пробития перевернутого флага:

Олег Свиргун, аналитик Armada Markets