Что творится на валютном рынке

Сегодня евро получил явный драйвер к повышению — за счет сильных показателей деловой активности во Франции и Германии. Но рынок не торопится массово скупать единую валюту: немецкий показатель был все-таки ниже, чем в прошлом месяце. И в целом по еврозоне деловая активность становится ниже, что свидетельствует о замедлении роста европейской экономики. Итог всех этих событий — EUR/USD торгуется на отметке 1,3260. Поддержка — на уровнях 1,3220 и 1,3100. Сопротивление - на 1,3330 и 1,3400.



Иена остается под железной пятой укрепляющегося доллара. К тому же, прогнозный рост ВВП Японии минувшим днем был понижен более чем вдвое. Это дополнительно заставило иену понизиться. Сегодня USD/JPY торгуется на 103,70. Сопротивление остается на 104,10, поддержка — в районе 102,00.

Британский фунт показывает довольно агонистическое поведение. С одной стороны, розничные продажи в стране показали не самую хорошую статистику: они выросли всего на 0,1 м/м, хотя прогнозировались 0,4 м/м. Это спровоцировало волну продаж «британца». Впрочем, в экономике растут темпы увеличения количества рабочих мест, растут доходы домохозяйств, что позволяет надеяться на быстрое восстановление британской валюты. GBP/USD остается на уровне 1,6580. Поддержка — на 1,6560, сопротивление — на 1,6740.