Сбербанк просит взаймы у ЦБ 2 трлн рублей

Наблюдательный совет Сбербанка одобрил сделки по возможному привлечению от ЦБ РФ ликвидности, сообщает пресс-служба Сбербанка.

В частности, банк одобрил привлечение в течение сентября 2014 года кредитов Банка России, обеспеченных активами, по плавающим процентным ставкам, определяемым на кредитных аукционах Банка России, на сумму не более 340 млрд рублей сроком до 6 месяцев. Также одобрены сделки по привлечению аналогичных кредитов на сумму не более 340 млрд рублей сроком 6 месяцев и более.

Точно такие же лимиты набсовет Сбербанка одобрил и на октябрь 2014 года.

Кроме того, Наблюдательный совет банка одобрил сделки по привлечению кредитов Банка России, обеспеченных активами в виде прав требований по кредитным договорам, по фиксированным процентным ставкам с единовременным объемом привлеченных кредитов не более 340 млрд рублей на срок до 120 дней. Также одобрены сделки по привлечению аналогичных кредитов на сумму не более 340 млрд рублей на срок 120 дней и более.