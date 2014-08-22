Азиатские фондовые рынки завершили неделю разнонаправленно

Азиатские фондовые рынки завершили торги пятницы и неделю разнонаправленно под влиянием местных факторов и накануне выступления председателя ФРС Джанет Йеллен.

Японский индекс Nikkei снизился на 0,3 процента после девятидневного роста, но поднялся на 1,4 процента за неделю, завершив ростом вторую неделю подряд. Инвесторы фиксировали прибыль после ралли, ожидая выступления Йеллен на ежегодном совещании глав центробанков в Джексон Хоул, штат Вайоминг.

Южнокорейский индекс Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) вырос на 0,6 процента, но снизился на 0,3 процента за неделю. Индекс строительной отрасли KRX Construction в пятницу потерял более 1 процента, в частности, котировки Dongbu Corp снизились на 7,2 процента, потому что правительство запретило ей участвовать в государственных тендерах на строительные подряды в течение двух лет.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос на 0,5 процента в пятницу и 0,6 процента за неделю, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, вырос на 1,1 процента в пятницу, но снизился на 0,4 процента за неделю. Котировки China Petroleum & Chemical Corp прибавили 1,6 процента, так как компания, по словам источников, в первом полугодии 2015 года планирует первоначальное размещение в Гонконге акций нефтесервисного подразделения на $1,5 миллиарда.

Индекс шанхайской биржи Shanghai Composite поднялся на 0,5 процента в пятницу и 0,6 процента за неделю. Значительнее всего выросли акции медиа-компаний и турагенств.