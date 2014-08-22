Поможет ли Йеллен продолжить фондовое ралли?

Сегодня в центре внимания инвесторов будет выступление главы ФРС Джанет Йеллен на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Известно, что речь главы ФРС будет посвящена рынку труда. Экономисты ожидают, что Йеллен подробно растолкует все нюансы, которые заставляют ее считать, что на рынке труда все еще сохраняется много проблемных вопросов. Также, вероятно, будет представлен пересмотренный набор критериев оценки условий для повышения процентных ставок.



От того, насколько хорошо, по мнению Йеллен, обстоят дела с занятостью, инвесторы и будут оценивать перспективы ужесточения монетарной политики. В целом, по мнению крупнейших инвестиционных компаний, жестких заявлений от Йеллен ждать не стоит. Скорее всего, она просто обрисует общее видение ситуации на рынке труда. О том, что рынок не настроен на падение, говорит и тот факт, что на долговом рынке наблюдается восстановление наиболее рисковых бумаг, в частности бондов корпоративного сектора. Да и фондовый рынок растет просто без остановки.



Скорее всего, индекс широкого рынка S&P 500 доберется до круглой цифры в 2 тыс. пунктов. До нее осталось всего несколько пунктов, и пока причин для того, чтобы этого не сделать, просто нет. Вот так, фактически ровно за месяц индекс успел преодолеть расстояние в 100 пунктов вниз и вернуться обратно, а заодно и обновил новые исторические максимумы. Такую картину можно наблюдать практически каждый раз, когда американский рынок корректируется. Восстановление проходит обычно довольно быстро и без каких бы то ни было остановок.



Впрочем, до сих пор американский рынок все время был на подпитке за счет QE, а уже в октябре ФРС намерена завершить эту программу. Правда, денежные стимулы все равно будут поступать за счет реинвестирования регулятором доходов от хранящихся на его балансе бумаг. Выступление Джанет Йеллен намечено на 18:00 московскому времени, а значит захватит и российскую, и европейскую, и американскую сессии. Если рынок воспримет слова главы ФРС с оптимизмом, то вполне возможно, что в текущем году рост индексов, так же как и в 2013 г., будет очень внушительным.