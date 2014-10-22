Министерство энергетики просит "Газпром" покупать бензин за границей

Сегодня министерство энергетики РФ отправило «Газпрому» предписание, где просит импортировать бензин в Россию из-за границы. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». Согласно предписанию, компания должна ввозить в Россию до 20 тысяч тонн высокооктанового бензина каждый месяц.

«Газпрому» напомнили, что согласно требованиям четырехстороннего соглашения о модернизации НПЗ, компания обязалась усовершенствовать свои заводы, а если не успеет, то должна будет поставить на внутренний рынок бензин из внешних источников.



Чтобы компенсировать нехватку топлива, газовая монополия может закупить бензин из Белоруссии, хотя на уровне сегодняшних цен такая сделка будет убыточной. Заметим, что в последние месяцы в России существенно повышаются оптовые цены на бензин, а значит, собственного производства недостаточно. В некоторых регионах вообще остановлена часть АЗС.

Предписания Минэнерго останутся актуальными и в следующем году. Дело в том, что с переходом России на новый экологический стандарт топлива («Евро-4») возникает сомнение, что не все заводы к 2015 году смогут освоить новое производство.

Отметим, что акции корпорации "Газпром" торгуются сегодня на отметке 133,79 руб., цена падает на 0,16%.