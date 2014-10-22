Россия и Венесуэла готовятся к цене нефти в $60

Бюджеты обеих стран верстаются с учетом современной геополитической ситуации — центробанки разрабатывают «шоковые» проекты бюджета и готовятся к падению цен на нефть до $60 за баррель.

«Мы готовы к любым сценариям, которые могут возникнуть в связи с ценами на нефть», – говорил Родольфо Марко, когда представлял проект бюджета Венесуэлы в Национальной Ассамблее. В то же время Венесуэла обещает выполнить все долговые обязательства, т. к. дорожит своей безупречной репутацией.



В проекте бюджета доходная часть составляет 741 млрд боливаров ($118 млрд), нефтяная отрасль должна принести не меньше 124 млрд боливаров ($19,6 млрд).

Напомним, что российский бюджет на 2014 год составлен с расчетом на цену нефти в $104 за баррель. Но у нашего центробанка тоже есть проект бюджета на случай, если цена на нефть упадет до $60 за баррель. В начале октября Интерфаксу первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева рассказывала, что Банк России попросили, чтобы они сделали шоковый сценарий. Как итог - жесткий, но вероятный проект с учетом очень дешевой нефти.

Однако, есть еще три сценария, которые предложил центробанк, они куда более оптимистичные. Например, регулятор ожидает постепенное восстановление мировой экономики и лишь незначительное падение нефтяных цен. По оценкам ЦБ, цена будет снижаться до отметки в $102,5 за баррель - к 2017 году. Тогда экономика вырастет на 0,9-1,1% уже в следующем году, особенно если отменят большую часть санций. Во втором сценарии — те же цены на нефть, но санкции не отменены. Третий проект — с ценами на нефть в районе $82 за баррель.

Президент России считает, что при цене $80 за баррель нефти мировая экономика потерпит крах. Он также заявил, что цена должна выровняться, так как «никто из серьезных участников рынка не заинтересован удерживать цену так низко», – говорил он в Милане на саммите АСЕМ.

Нефтяные фьючерсы Brent с поставкой в декабре продолжают колебаться. В понедельник, 20 октября, они торговались на отметке $85,40 за баррель, во вторник получили небольшой рост — до $86,22.

Сегодня нефть марки Brent торгуется на отметке $86,39, нефть марки WTI — на уровне $82,62 за баррель.