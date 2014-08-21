"Газпром нефть" впервые морем поставит в Европу нефть с Новопортовского месторождения

МОСКВА, 21 августа. /ИТАР-ТАСС/. Компания "Газпром нефть" осуществила летнюю отгрузку нефти с Новопортовского месторождения /ЯНАО/ - впервые сырье с месторождения вывозится морем и отправляется европейским потребителям. Об этом говорится в сообщении компании.

Нефть нового сорта, получившего название Novy Port, по своим свойствам относится к категории легких, а по низкому содержанию серы /около 0,1 проц/ превышает по качеству не только российскую смесь Urals, но и сорт Brent. Танкер морского класса доставит сырье в Европу в сентябре, всего в безледовый сезон 2014 года планируется суммарно вывезти двумя танкерами более 80 тыс тонн нефти нового сорта Novy Port.