Кредитный рейтинг — оценка уровня кредитного риска. Кредитный рейтинг отображает кредитное качество какого-либо долгового обязательства (это могут быть различные облигации), а кроме того, кредитный рейтинг отражает относительную вероятность дефолта по этим долговым обязательствам.

Рассматривают и присуждают тот или иной кредитный рейтинг так называемые рейтинговые агентства. Это могут быть международные рейтинговые агентства, такие как Standard & Poor’s или Moody’s, а также и региональные либо отраслевые, специализация которых распространяется непосредственно на какой-либо регион по географическому положению либо на конкретную отрасль экономики.

У каждого рейтингового агентства имеются свои методы, по которым они оценивают кредитоспособность, и результат присвоенной оценки они выражают при помощи рейтинговой шкалы. В большинстве агентств используют шкалу с латинскими буквами в диапазоне от «ААА» до «D», которая отражает рейтинг по мнению рейтингового агентства об уровне рисков в кредитовании.

К разряду точных наук кредитные рейтинги не относятся, поскольку будущее непредсказуемо. Поэтому рейтинговые агентства всегда дают акцент, что их мнение не является гарантией кредитного качества и не является точным определением вероятности дефолта. Кредитный рейтинг отражает мнение о кредитоспособности или кредитном качестве по шкале от «очень высокое» до «очень низкое» и дает возможность инвестору сопоставить уровни рисков. К примеру, актив с рейтингом «АА» имеет более высокое кредитное качество, чем актив с рейтингом «ВВВ», но рейтинг «АА» не дает гарантии, что дефолт по этому активу не произойдет, а говорит о том, что по мнению рейтингового агентства, вероятность дефолта по данному активу ниже, чем по активу с рейтингом «ВВВ».

Кредитный рейтинг действует как устройство для «отсеивания» тех или иных эмитентов или долговых обязательств, которые рассматриваются инвестором для вложения. К примеру, решая, стоит ли покупать облигации, инвестор проверяет, находится ли их кредитный рейтинг на приемлемом для инвестора уровне кредитного риска. Также, кредитные рейтинги оказывают помощь фирмам в мобилизации денежных средств на различные исследования или расширение деятельности. Властям же кредитный рейтинг служит помощником в финансировании проектов в общественной сфере.

Рейтинговые агентства, составляя свое мнение о риске кредитования, опираются на заключения аналитиков или на математические модели, либо и на то и другое.

Если кредитный рейтинг определяется на заключениях аналитиков, то происходит это следующим образом. Рейтинговое агентство, как правило, назначает главного аналитика, который оценивает кредитоспособность организации, прибегая в своей оценке и к сотрудничеству с другими экспертами. Специалисты получают данные из отчетов и из общения с руководителями организации. Полученные данные они применяют для определения финансового положения организации, ее результатов, политики и риск-менеджмента.

Если кредитный рейтинг определяется при помощи только количественных данных, то здесь действуют математические модели. В таком случае, рейтинговое агентство, анализируя кредитоспособность организации, рассматривает качество активов, базу ресурсов, рентабельность исключительно на информации из финансовых отчетов данной организации.

Международная рейтинговая шкала

Рейтинговая шкала является основой для оценки кредитного риска во всем мире.

В шкале присутствуют две категории: инвестиционная и спекулятивная.

Инвестиционная категория представлена следующими классами кредитного рейтинга:

«ААА» — Очень высокая кредитоспособность (является самым высоким рейтингом). Способность выполнить свои финансовые обязательства очень высокая.

«АА» — Высокая кредитоспособность (способность выполнить свои финансовые обязательства высокая).

«А» — Умеренно высокая кредитоспособность (способность выполнить свои финансовые обязательства умеренно высокая, но чувствительность к негативным переменам в экономике бОльшая).

«ВВВ» — Достаточная кредитоспособность (способность выполнить свои финансовые обязательства достаточная, чувствительность к негативным переменам в экономике бОльшая).

«ВВВ-» — Самая низкая кредитоспособность в инвестиционной категории.

Спекулятивная категория представлена следующими классами кредитного рейтинга:

«ВВ+» — Самая высокая кредитоспособность в спекулятивной категории.

«ВВ» — Сравнительно небольшая уязвимость в краткосрочной перспективе (чувствительность к негативным переменам в экономической, деловой и финансовой сфере более высокая).

«В» — Более высокий уровень уязвимости при неблагоприятных деловых, экономических и финансовых условиях, однако в настоящее время есть возможность исполнения обязательств.

«ССС» — В данный момент высокая подверженность кредитным рискам (обязательства могут быть исполнены при условии благоприятных экономических, деловых и финансовых условиях).

«СС» — Очень высокая подверженность кредитным рискам на данный момент.

«С» — Когда в отношении организации или эмитента начал проводиться процесс банкротства, но платежи или выплаты по обязательствам продолжаются.

«D» — Дефолт по обязательствам.