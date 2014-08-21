Центробанки подготовились к ужесточению политики?

Вчера были выпущены «минутки» сразу двух ключевых мировых регуляторов: Банка Англии и ФРС. В Банке Англии двое из девяти участников высказались за ужесточение монетарной политики и за подъем процентных ставок. Это увело фунт наверх почти на 50 пунктов.

Отчет с заседания ФРС США тоже говорит в пользу подъема ставок, если всё будет продолжаться в том же духе, что и сейчас: позитивные макроэкономические отчеты намекают на то, что пора, пора уже поднять ставку. Индекс доллара немедленно опять вырос к корзине из основных валют.



Предполагающееся увеличение процентных ставок говорит о том, что и американская, и британская экономики теоретически уже не нуждаются в "костылях" и обладают серьезными катализаторами к дальнейшему восстановлению. Этого нельзя сказать про ЕЦБ: сейчас Драги и компания заняты исключительно поиском выхода из рецессии, но фантазия их не безгранична в нынешних очень непростых условиях. Евро продолжает плавно катиться вниз, и не видно никаких драйверов к его восстановлению на высоких позициях.

